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متحدث الوزراء مستنكرًا شائعات افتعال الأزمة: "الحكومة هتغتني من بيع الدواجن المجمدة" (فيديو)

توك شو
الدواجن
الدواجن

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  إن تأخر خروج الأعلاف من الجمارك ساهم في الأزمة وهو أمر نعترف به، لكن الدولة كانت مضطرة لذلك لتدبير العملة الصعبة للاستيراد، مؤكدا أنه لم يكن هناك افتعال لأزمة الأعلاف، والحكومة تدخلت لحلها.

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الدولة المصرية تستورد الدواجن من الدولة رقم واحد بالعالم

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء: "أيضا الدولة المصرية ستستورد الدواجن من الدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج الدواجن، البرازيل التي وصل حجم توريدها للدواجن 21% من الدول المصدرة بالعالم".

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الدواجن المجمدة لا تطرح بشكل جبري

وتابع أن الدواجن المجمدة لا تطرح بشكل جبري: «من يشعر بارتياح يشتريها»، مستنكرا في الوقت ذاته مزاعم البعض حول أن أزمة الأعلاف مفتعلة ليتم الاستيراد من الخارج، معقبًا: "الحكومة هتغتني من بيع 50 ألف طن دواجن؟!.. الدواجن المجمدة تباع حاليا بسعر أقل من الدواجن البلدي، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح".

 

 

 

 

السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الإعلامي أحمد موسى الدواجن أزمة الأعلاف الدواجن المجمدة

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