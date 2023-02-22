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مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر 365 || HD السيتي ضد لايبزيج

الفجر الرياضي
مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت يستعد عشاق كرة القدم لمباراة قوية مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022/23، وكان مانشستر سيتي قد احتل صدارة المجموعة السابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وفي المقابل احتل لايبزيغ المركز الثاني في المجموعة السادسة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. فاز الدوري برصيد 12 نقطة. من 6 مباريات.

يلا لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

لم تنته آخر رحلة لمانشستر سيتي إلى لايبزيج بشكل جيد لعمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد عانوا من الخسارة 2-1 في عام 2021. لم يكن السيتي في حالة مستقرة قبل دخول هذه المباراة. لقد تعادلوا 1-1 مع نوتنغهام فورست في مباراتهم الأخيرة وهذه النتيجة جعلتهم يتراجعون عن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتطلع السيتي إلى تحسين دفاعه قبل خوض هذه المباراة بعد أن فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر أربع مباريات، ولكن تمامًا مثل لايبزيغ، سجل كلا الفريقين في ثلاث من آخر خمس مباريات. يعد تشغيل سيتيزنز خارج الديار مصدر قلق كبير آخر لبيب جوارديولا، حيث حقق فريقه فوزًا واحدًا فقط من خمسة على الطريق. في تلك الفترة، فشل سيتي في التسجيل مرتين، وتنازل مرتين أو خمس مباريات ولم يحافظ على شباكه نظيفة. لكن سيتي لم يخسر في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث فاز بأربعة.

 مباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السماوي بقيادة المدير الفني

بيب جوارديولا بنظيره الألماني، اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يلتقي السماوي بنظيره الألماني، اليوم

في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام

الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتسلح الفريق السماوي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – كايل ووكر.

الوسط: جاك جريليش – برناردو سيلفا – رودري – إلكاي جندوجان.

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – رياض محرز.


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ملعب مباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا
ملعب مباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، وسيقام اللقاء بملعب استاد ريد بول أرينا معقل الفريق

الألماني، وذلك أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب

بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك في افريقيا

والشرق الأوسط، عبر شاشة قناة bein sports hd 1 premium

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