Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم | لايف مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج

بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم

Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف بث مباشر leipzig vs man city سيعود عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا بمباراة خارج أرضه في ألمانيا، ضد لايبزيج في دور الـ16 من المسابقة يوم الأربعاء. دخل السيتي في هذه المباراة بعد أن صعد في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما سجل لايبزيغ حصيلة مماثلة لكنه احتل المركز الثاني.أنهى لايبزيغ نهاية الأسبوع وهو أكثر سعادة بين هذين الفريقين، بفوزه 3-0 خارج ملعبه على فولفسبورج، وعاد إلى طرق الانتصارات بعد مباراتين متتاليتين دون فوز. حقق الفريق الألماني ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات لكنه نجح في شباكه نظيفتين فقط في المباريات الخمس. سجل كلا الفريقين في ثلاث من آخر خمس مباريات لكن لايبزيغ فشل في التسجيل في واحدة من آخر خمس مباريات، وسجل هدفين أو أكثر في ثلاث من المباريات الخمس. سجلت أربع من آخر خمس مباريات في لايبزيغ أكثر من هدف وفي دوري أبطال أوروبا، حققوا أربعة انتصارات متتالية. سجل الفريق الألماني هدفين أو أكثر في كل من آخر أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من هزيمتين متتاليتين في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا. في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل لايبزيغ 12 هدفًا

Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وأيضًا تعرف من خلال سطور هذا المقال على الموعد المقرر لتلك المباراة.

حيث يدخل مانشستر سيتي مواجهة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه وأمام خصمه الألماني، ويسعى السيتي الذي يتسلح بترسانة من اللاعبين يتقدمهم المهاجم النرويجي "إرلينج هالاند" إلى أن يحقق نتيجة تحسم له أمر الصعود إلى دور الثمانية من مباراة الذهاب.

بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم

فيما سيكون لايبزيج على موعد لأن يقدم أمام جمهوره مباراة كبيرة، والتي ستأتي أمام أحد الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لايبزيج

من المتوقع ان يدخل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، رودريجو، كايل وولكر.

خط الوسط: جاندوجان، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك غريليش، إيرلينغ هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج مساء غدا الأربعاء على استاد ريد بول ارينا،في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر،الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية،الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنقل فعاليات أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج عبر قناة بي ان سبورت والناقل الحصري البطولة في جميع الانحاء والشرق الأوسط، بتعليق رؤوف خليف.

بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم

حقق مانشستر سيتي فوزًا واحدًا في خمس مباريات خارج أرضه. حقق لايبزيغ أربعة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا فشل لايبزيغ في التسجيل في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات سجل كلا الفريقين في ثلاث مباريات من آخر خمس مباريات في لايبزيغ. سجل كلا الفريقين في ثلاث من آخر خمس مباريات لمانشستر سيتي. كان مانشستر سيتي فقيرًا على الطريق، وهنا يلتقي الفريق الذي استقر في المباريات الأخيرة. آخر مرة لعب فيها سيتي مع لايبزيغ هنا، انتهت بخسارة 2-1. قد يفكرون في الانتقام من هذا، لكن الأمر سيكون صعبًا مع تزايد الضغوط الآن.