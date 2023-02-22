365 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف بث مباشر leipzig vs man city

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف يبدأ مانشستر سيتي مشواره في خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا برحلة إلى ألمانيا حيث سيواجه RB Leipzig في ذهاب دور الستة عشر مساء الأربعاء،سيسعى المواطنون إلى الانتقام في ريد بول أرينا بعد خسارة زيارتهم السابقة 2-1 في مرحلة المجموعات من مسابقة الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف

بدا التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مهمة صعبة بالنسبة إلى لايبزيغ في وقت سابق من هذا الموسم بعد أن خسر أول مباراتين أمام شاختار دونيتسك وريال مدريد، لكن الفريق الألماني ارتد مرة أخرى ليفوز بالمباريات الأربع المتبقية - بما في ذلك فوز مثير للإعجاب على أرضه 3-2. على لوس بلانكوس - وتأهل إلى وصيف المجموعة السادسة.

حدثت هذه الانتصارات الأربعة خلال 18 مباراة رائعة دون هزيمة عبر جميع المسابقات بين 1 أكتوبر و11 فبراير، والتي انتهت في النهاية من الخسارة 2-1 على أرضها أمام يونيون برلين في الدوري الألماني.

عاد فريق ماركو روز إلى طرق الانتصارات في نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من فوزهم 3-0 خارج ملعبهم على فولفسبورج لإبقائهم في المزيج للفوز بلقب الدوري الألماني. يحتل لايبزيغ حاليًا المركز الخامس في الجدول، لكن هناك خمس نقاط فقط تفصل بين الفرق الستة الأولى مع بقاء 13 مباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف

من المؤكد أن لايبزيغ ستراقب المواجهات القادمة مع أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس وبوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، لكن يجب عليهم أولًا تحويل انتباههم إلى دوري أبطال أوروبا والاستعداد لمواجهتهم الثالثة في دور الستة عشر مع نادٍ إنجليزي، بعد سبق له الفوز على توتنهام هوتسبير 4-0 في مجموع المباراتين في 2019-20 قبل أن يخسر أمام ليفربول بنفس النتيجة في 2020-21.

سيتذكر دي روتين بولين - الذي خسر أمام رينجرز في نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي - انتصاره السابق على أرضه على مان سيتي الموسم الماضي، والذي شهد تألق دومينيك سزوبوسزلاي وأندريه سيلفا في قائمة الهدافين قبل طرد كايل ووكر في الدوري. المراحل الختامية.

سيكون لايبزيج على دراية بالتحدي الذي ينتظرهم يوم الأربعاء، لكن يمكنهم الدخول في المسابقة بثقة بالحصول على نتيجة إيجابية ضد فريق السيتي الذي يأمل في إعادة اكتشاف سحره بعد فترة غير متناسقة من الشكل.

بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه 3-1 خارج أرضه على أرسنال منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض مان سيتي لضربة قوية في سعيه للاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى حيث تعادل 1-1 خارج ملعبه في نوتنغهام فورست يوم السبت..

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا لايف

كان فريق Citizens المهيمن، الذي استحوذ على 73٪ من الكرة و23 تسديدة خلال 90 دقيقة، في المقدمة عند الاستراحة بفضل تسديدة في الدقيقة 41 من برناردو سيلفا، لكنهم جعلوا نادمًا على عدد كبير من الفرص الضائعة قبل أن ينفذ كريس وود. المنزل هدف التعادل في الدقيقة 84 لفريق فورست.

فشل فريق المدرب بيب جوارديولا الآن في الفوز بأربع من آخر خمس مباريات خارج أرضه في جميع المسابقات، في حين خسر سبع نقاط في العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله يتأخر بنقطتين عن المتصدر آرسنال بعد أن لعب مباراة أكثر من ارسنال..

العودة إلى دوري أبطال أوروبا هي التالية على جدول أعمال السيتي، والضغط على جوارديولا لقيادة النادي إلى المجد للمرة الأولى في تاريخه بعد أن اعترف سابقًا في ديسمبر أن الفترة التي قضاها كمدرب للسيتي لن تكون "كاملة". إذا فشل في الفوز بمسابقة أندية النخبة في أوروبا.

ويتنافس المواطنون في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للعام العاشر على التوالي بعد فوزهم بأربع مباريات وتعادل في اثنتين من ست مباريات في مرحلة المجموعات في وقت سابق هذا الموسم ليتصدروا المجموعة السابعة متقدما على بوروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاجن. ودخلوا الآن مباراة الأربعاء مع لايبزيغ الساعي للتأهل من دور الستة عشر للموسم السادس على التوالي.

قبل خسارته في دور المجموعات أمام لايبزيغ الموسم الماضي، كان السيتي قد حقق 15 مباراة دون هزيمة ضد المعارضة الألمانية في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك الفوز المثير 6-3 على لايبزيغ في ملعب الاتحاد في سبتمبر 2021. نأمل في عرض مؤكد آخر أمام المرمى يوم الأربعاء حيث يحاولون الحصول على ميزة للدخول في مباراة الإياب الشهر المقبل على أرضهم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج هو اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2022، حيث من المقرر أن تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر والرباط وتونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبغداد، والثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي ومسقط.