مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت اليوم - دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره لايبزيغ مساء اليوم الأربعاء 22 فبراير على ملعب ريد بول أرينا، في مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة لايبزيج ضد مانشستر سيتي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم

سيواجه السيتي اليوم مهمة صعبة خارج أرضه في دوري الأبطال، وهي البطولة التي يحاول الفريق الفوز بلقبها لأول مرة في تاريخه، بعد إخفاقه في العديد من المحاولات للخروج في مراحل خروج المغلوب، والأخير. الموسم الذي قضى عليه ريال مدريد في نصف النهائي.

تأهل مان سيتي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة في دور المجموعات.

وحضر مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذه المباراة بتركيز كامل ومعنويات عالية.

تأهل مان سيتي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة في دور المجموعات.

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وحضر مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذه المباراة بتركيز كامل ومعنويات عالية.

من ناحية أخرى، قدم لايبزيغ أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري المحلي، لكن في دوري الأبطال سيكون الأمر مختلفًا لأن مباراة الإقصاء هذه ستكون قوية جدًا بالنسبة له، حيث وصل إليها بصعوبة بعد أن تفوق على المجموعة. المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.



يدرك المنتخب الألماني صعوبة هذه المباراة بسبب قوة الخصم لكنه سيحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور اليوم للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية ترفع معنوياته قبل المباراة. المحطة الثانية التي ستكون بعيدة عن المنزل.

تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودريجو، جوندوجان، برناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، هالاند

تشكيل لايبزيج

حراسة المرمى: يانيس بلاسفيتش

الدفاع: مارسال هالستنبرج – ويلي أوربان – جوسكو جفارديول- كلوسترمان.

الوسط: كونراد لايمر – كزافير شلاجر – فورسبيرج – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: أندريه سيلفا – تيمو فيرنر.