يلا شوت MAN CITY | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش المان سيتي مباشر

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ على الهواء مباشرة، حيث يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على فريق لايبزيغ الألماني، وستقام مساء اليوم المسابقة القارية ودوري أبطال أوروبا ومباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في تمام الساعة العاشرة مساءً بالضبط اليوم في Red Bull Arena Leipzig، في اللقاء الثالث يجمع الفريقين معًا.

التقى لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأسفر اللقاءان عن 12 هدفًا، حيث سجل مانشستر سيتي 6-3 ضد لايبزيج، فيما كانت نتيجة المباراة الثانية لايبزيج 1-2 مانشستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر

سيتم نقل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر على شبكة قنوان بي إن سبورت والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا وسيتم بث المباراة مباشرة عبر beIN Sports 1 HD Premium

تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج:

حراسة المرمى – (إيديرسون).

خط الدفاع – (كيل ووكر – روبن دياز – إيميريك لابورت – أكانجي).

خط الوسط – (رودري – جوندوجان – برناردو سيلفا).

خط الهجوم – (جاك جيريليش – هالاند – رياض محرز).

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر

أما عن تشكيل لايبزيج ضد مانشستر سيتي، فيشير إلى أن المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لم يشارك في المباراة خلال مواجهة الفريقين.

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أعلن ماركو روز مدرب فريق لايبزيج الألماني، موضحًا أن سبب إصابة كريستو بمشكلة عضلية بعد مواجهة فولفسبورج، قائلًا: "لن ندفعه من البداية، علينا أن نرى حالته".

وقالت روز: "سنواجه أحد أفضل الفرق غدًا، ونريد أن نلعب بشجاعة ونستغل الفرصة التي لدينا".

ويستأنف مانشستر سيتي سعيه للفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا، عندما هزمت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الألماني لايبزيغ، لكن الأمور لا تسير على ما يرام في صفوف "المواطنين" داخل الملعب وخارجه، وبدا أن السيتي أرسل رسالة في الدوري المحلي. عندما هُزم أرسنال 3-1 في الفناء الخلفي للأخير، انتزع المركز الأول منه الأسبوع الماضي، قبل أن يتخلى عنه بعد أربعة أيام بالتعادل 1-1 مع نوتنغهام فورست.



كما يلعب الفريق مبارياته في مختلف المسابقات وسط غيوم ملبدة بالغيوم، بعد اتهامه بأكثر من 100 مخالفة للقواعد المالية تعود إلى موسم 2009-2010، ولم يفز سيتي المملوك للإمارات بلقب دوري أبطال أوروبا إطلاقا، تماما مثل جوارديولا تحديدا الذي توج مرتين كمدرب لبرشلونة، ولم يفعل ذلك منذ 2011 بموسمه قبل الأخير على ملعب الكامب نو كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب القاري عندما وصل إلى النهائي، لكنه خسر أمام جاره تشيلسي بهدف في عام 2021.

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بعد تقدمه في المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند الألماني. بفارق نقطة وراء المتصدر ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، وحقق ريد بولز 4 انتصارات وخسر مباراة واحدة، والتي كانت ضد النادي الملكي في الجولة الأولى.

ستبدأ مواجهة سيتي ولايبزيغ مساء اليوم، ابتداء من الساعة 22:00 بالتوقيت المصري، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، وسيذاع البث المباشر للاجتماع على قناة BeiN Sport Premium HD 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي (رؤوف خليف).

في هذا المقال ومن خلال وكالة سوا أرفقنا لكم بث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ مباشرة حتى تتمكن من مشاهدة المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium مباشرة دون انقطاع، ونضع بين يديك قنوات البث والتشكيلات. من كلا الفريقين وبعض المعلومات قبل بدء المباراة النارية.