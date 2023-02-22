مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في واحدة من لقاءات ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية التشامبيونزليج.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا اليوم، تنطلق مع حلول الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

لقاء غاية في الأهمية لنجوم مانشستر سيتي ومدربهم بيب جوارديولا الذي يسعى لمواصلة التألق اللافت في السنوات الأخيرة، حيث نجح في تصدر مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة.

وسجل مانشستر سيتي 4 انتصارات في 6 مواجهات خاضها بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادل في مناسبتين دون أن يتعرض لأي خسارة.

أما لايبزيج الألماني فنجح في تثبيت أقدامه في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، وحصد 12 نقطة كانت كفيلة بعبوره إلى دور الستة عشر في وصافة المجموعة خلف ريال مدريد حامل اللقب.

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نادي مانشستر سيتي تفوق في آخر مبارياته بدور المجموعات على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما لايبزيج فعاد من بولندا بانتصار عريض على شاختار دونيتسك الأوكراني برباعية نظيفة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في واحدة من لقاءات ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية التشامبيونزليج.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا اليوم، تنطلق مع حلول الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.