يلا شوت HALLAND بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في إحدى مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة أوروبا.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

لقاء مهم للغاية لنجوم مانشستر سيتي ومدربهم بيب جوارديولا، الذي يسعى لمواصلة تألقه اللافت في السنوات الأخيرة، حيث نجح في قيادة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 14 نقطة.

سجل مانشستر سيتي 4 انتصارات في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتعادل في مناسبتين دون أن يتكبد أي خسارة.

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أما لايبزيغ الألماني، فقد نجح في تثبيت قدميه في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، وسجل 12 نقطة كانت كافية لتمريره إلى دور الستة عشر في وصيف المجموعة خلف ريال مدريد حامل اللقب.

وتغلب مانشستر سيتي على إشبيلية في مباراته الأخيرة بالمجموعة 3-1، فيما عاد لايبزيج من بولندا بفوز هائل على شاختار دونيتسك الأوكراني 4-0.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في واحدة من لقاءات ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية التشامبيونزليج.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا اليوم، تنطلق مع حلول الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.