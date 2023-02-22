انطلاق مؤتمر “ستيب 2023” بدورته الحادية عشرة في مدينة دبي للإنترنت

انطلق مؤتمر ستيب 2023، التجمّع التكنولوجي الرائد للشركات الناشئة، اليوم بدورته الحادية عشرة. ويجري تنظيم هذا المؤتمر في مدينة دبي للإنترنت، مجمّع الأعمال الأكبر إقليميًا لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها والتابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من شركة تاب للمدفوعات.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، يتحدث القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي ميجان جريجونيس خلال الجلسة الافتتاحية، وستعتلي المنصة لمشاركة رؤاها المبتكرة حول تأثير وضع الاقتصاد الكلي الحالي على مشهد التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ومن بين كبار المتحدثين العالميين الآخرين في المؤتمر كولين ماكدونا، مدير فريق الأعمال الناشئة في فيلوسيتي غلوبل؛ وبريا راجان، مديرة الأسواق للهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فريق تطوير السوق الدولي لدى سيليكون فالي بنك، غلوبل غاتواي؛ وأندرو ميلر، خبير تسويق الشركات الناشئة في فريق غروث إكسبرتز؛ وبيتر شانكمان، مؤسس منصة الصحفيين والمراسلين هارو؛ وأندرو غازديكي، الرئيس التنفيذي لشركة أكواير؛ ورائد الأعمال كريستوفر ليكوك المعروف بلقب "جيليونير"؛ ونورا علي، المؤسِّسة المشارِكة لشركة ترفيه مرتقبة ورئيستها التنفيذية، ومضيفة في برنامج مورنينغ برو.



متحدثًا نيابة عن مدينة دبي للإنترنت، قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري: "لطالما شكّلت ريادة الأعمال والابتكار أولوية في رؤية قيادتنا الرشيدة، امتدادًا لنهج وقيم آبائنا المؤسسين. وها نحن نشهد منذ اليوم الأول من مؤتمر ستيب 2023 مستوى لا يُضاهى من المشاركات القوية والمبتكرة حيث اجتمع العديد من أبرز الشركات الناشئة ونخبة من الخبراء والمستثمرين وغيرهم تحت سقف واحد في مدينة دبي للإنترنت، ليرسموا معًا ملامح منظومة ريادة الأعمال سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات حاضرًا ومستقبلًا. يؤكد مؤتمر ستيب مكانته الرائدة في تسليط الضوء على رواد الأعمال والمبتكرين من دبي والمنطقة على النطاق العالمي".



وصرح رئيس ستيب التنفيذي راي درغام قائلًا: "يسعدني أن اليوم قد حان لإطلاق الدورة الحادية عشرة من مؤتمر ستيب ولجمع قطاع التكنولوجيا ككل من أجل مناقشة أحدث الاتجاهات المستقبلية والتشاور بشأنها. نقوم بالتركيز على ستة مسارات ونستطلع كيفية تطورها وتأثيرها على المستقبل. وهي تشمل مسار إطلاق المشاريع، ومسار التكنولوجيا المالية، ومسار الابتكارات المستقبلية، ومسار الحلول الرقمية، ومسار الأرض، ومسار الرفاهية. ونحن نتطلع إلى استكشاف المستقبل الريترو والديناميكية بين تكنولوجيات الماضي والمستقبل في المؤتمر والتي تساعدنا على تمهيد الطريق لما هو آتٍ في المرحلة القادمة".



من ناحية أخرى، أفاد مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تاب للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة، أحمد الوزان، أنه "يسعدنا الإعلان أيضًا عن أن شركة تاب للمدفوعات ستكون الشريك المميز، وقرية التكنولوجيا المالية، وشريك التكنولوجيا المالية لهذا العام في مؤتمر ستيب 2023"، مضيفًا أنه "باعتباره أكبر مهرجان تكنولوجيا للأسواق الناشئة والشركات الناشئة في دبي، يشكل مؤتمر ستيب 2023 المنصة المثالية بالنسبة لشركة تاب للمدفوعات من أجل إبراز التزامنا لتمكين مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوجيهه".



على صعيد آخر، احتفلت أسترولابز بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في منصة ستيب الرقمية في مدينة دبي للإنترنت. وقد جمعت هذه الفعالية مستثمرين، ورأسماليين مغامِرين، ومؤسسي شركات ناشئة، وأصحاب مصلحة رئيسيين، وشركاء أسترولابز من أجل الاحتفاء بإنجازات أسترولابز وتأثيرها على مدى السنوات العشر الماضية.



بشكل منفصل، يُقام اليوم الافتتاحي لـ SANDBOX Demo Day اليوم، وهي مبادرة للشركات الناشئة من Dtec، وهي مصممة لمساعدة المؤسسين على النمو والتوسع وجمع الأموال. يستعرض هذا الحدث بعض الشركات التكنولوجية الناشئة الواعدة في المنطقة. ستتاح لكل شركة ناشئة 4 دقائق لعرض ابتكاراتها على المستثمرين والصحفيين.



وتعد مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

