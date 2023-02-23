تحميل مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة ايجي بست

مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة ايجي بست "اختطاف عاطف" حقق مسلسل بالطو نجاحا كبيرا، ويبحث الجمهور باستمرار عن موعد الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو عبر منصة شاهد الإلكترونية التي انطلقت في فبراير 2023. ويتطلع الكثيرون لمعرفة موعد الحلقة الخامسة. من سلسلة "بالطو"، حيث تدور أحداثها في إطار تشويق كوميدي.

مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة ايجي بست "اختطاف عاطف"

تحميل مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة ايجي بست شهدت الحلقة 5 من مسلسل بالطو الذي يعرض عبر منصة watch it الإلكترونية، العديد من الأحداث التشويقية، حيث بدأت الحلقة بعثور الدكتور عاطف (عصام عمر) على ختم النسرالذي قام دكتور سمير (محمود حافظ) بسرقته منه الحلقة الماضية، ثم يذهب إلى دكتورة هاجر في الصيدلية (مريم الجندي) ليسألها عن الشيخ مرزوق (محمود البزاوي) ويسألها لماذا يصدقه أهل القرية ويثقون به بهذا الشكل.

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في مغامرة جديدة يذهب عاطف مع عبد البديع (محمد محمود) إلى أحد الأفراح في القرية، ليمرض أحد الأشخاص في الفرح ويغمي عليه، ويحاول عاطف حثهم لنقله إلى الوحدة الصحية، ثم يأتي الشيخ مرزوق ويقوم بإفاقة الرجل وسط هتاف أهالي القرية واستغراب عاطف، وفي اليوم التالي تخبره هاجر أن مسئول الثقيف الطبي في الإدارة الطبية جاء لحضور ندوة تثقيف طبية يلقيها عاطف على أهالي القرية وسط استغراب عاطف الذي لا يعلم أي شيء عن هذه الندوة، وبالفعل يذهب إلى الندوة ولا يعلم ما يقول في البداية، ولكن في النهاية يقرر الكلام عن الدجل والشعوزة وعدم الانسياق ورائهم أو وراء الشيخ مرزوق، وسط تخبط الأهالي، لتنتهي الحلقة على اختطاف دكتور عاطف بعد حديثه عن الشيخ مرزوق.

بالطو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

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يذهب عاطف حديث التخرج من كلية الطب ليستلم قرار تكليفه، ثم يفاجأ بأن مكان تكليفه يقع في وحدة صحية بقرية (طرشوخ الليف). يسافر إلي هناك ليقدم طلب تظلم لنقله، لكن أول موقف يقابله هو وفاة مدير الوحدة الصحية، ويجد عاطف نفسه قد تم تنصيبه مديرًا للوحدة الصحية، ثم يبدأ في مسلسل بالطو الحلقة 5 تولي مهام الإدارة، فيتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع الموظفين والمرضى من أهل القرية.

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بالطو وفانلة وتاب هو مسلسل مصري انتشر بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية وخطف قلوب الملايين من المشاهدين تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول المواقف التي يتعرض لها الطواقم الطبية الذين يعملون في مستشفيات الأقاليم.

المسلسل مأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الشهير أحمد عاطف، وقد حقق حصد واسعة في الأيام الماضية، وشكل تريند عبر محركات البحث ومختلف مواقع التواصل.