مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة

عرب سيد مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة خطف عاطف بعد حديثه عن الشيخ مرزوق يستمر مسلسل بالطو في إثارة الجدل وتصدر محركات البحث على جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت الأحداث حلقة تلو الأخرى، وتحديدًا الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو، بعد عرضها على منصة واتش ات.

عرب سيد مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة

تم اقتباس مسلسل بالطو وفانلة وتاب من رواية شهيرة للكاتب أحمد عاطف، وقد حققت عائدات وفيرة، وهذا ما ساهم في تحويلها إلى عمل فني يعرض على المواقع الالكترونية.

تدور قصة المسلسل حول المواقف الكوميدية التي يتعرض لها الممرضون والأطباء الذين يعملون في المستشفيات يوثق الكاتب مجموعة من المواقف التي يواجهها الأشخاص بشكل مستمر في مستشفيات الأقاليم.

يشارك في بطولة مسلسل بالطو وفانلة باقة من ألمع النجوم والفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود ومحمد لطفى وعصام عمر ومحمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، والمسلسل من تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

مسلسل بالطو الحلقة 5 إيجي بست

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بالتو التي تعرض على منصة شاهدها الإلكترونية العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة مع اكتشاف الدكتور عاطف (عصام عمر) ختم النسر الذي سرقه منه الدكتور سمير (محمود حافظ). الحلقة الأخيرة، ثم ذهب إلى الدكتورة هاجر في الصيدلانية (مريم الجندي) يسألها عن الشيخ مرزوق (محمود البزاوي) ويسألها لماذا يؤمن به أهل القرية ويثقون به بهذه الطريقة.

في مغامرة جديدة، يذهب عاطف مع عبد البديع (محمد محمود) إلى إحدى أفراح القرية، حيث يمرض أحد الأشخاص ويغمى عليه، ويحاول عاطف حثهم على نقله إلى الوحدة الصحية. بعد ذلك يبلغه هاجر بأن المربي الطبي بالإدارة الطبية جاء لحضور ندوة تثقيفية طبية يقدمها عاطف لأهالي القرية وسط استغراب عاطف الذي لا يعلم شيئًا عن هذه الندوة. في الواقع، يذهب إلى الندوة ولا يعرف ماذا سيقول في البداية، لكنه في النهاية يقرر الحديث عن الشعوذة. والاعتزاز وعدم الانسياق وراءهم أو وراء الشيخ مرزوق وسط ارتباك الناس، لتنتهي الحلقة بخطف الدكتور عاطف بعد أن تحدث عن الشيخ مرزوق.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو

- لم تستطع الممرضة ألفت -دنيا سامي- أن تعيد ختم المركز الصحي الذي سرقه الدكتور سمير -محمود حافظ- من مكتب الدكتور عاطف -عصام عمر- ولكن وضعته أمام باب المركز أعلى كرسي الانتظار، وعندما وجده عاطف لم يشك في الأمر.

- حاول عاطف تغيير الروتين اليومي له في البلدة، وقرر أن يهاتف عبد البديع الطرشوخي -محمد محمود- وسأله عاطف، عن هوية الشيخ مرزوق -محمود البزاوي- فأخبره عبد البديع، أنه رجل له كرامات ويستطيع أن يشفي المرضى بهبة أعطاها الله له أفضل من الأطباء.

- وحضر كل من عبد البديع وعاطف حنة في البلدة، ورأوا من خلالها التقاليد والعادات مع العريس، وإذ فجأةً وقع أحد الحاضرين مغشيًا عليه، ولم يستطع عصام إنقاذه وطلب نقله للوحدة الصحية، وشخّص حالته مبدأيًا غيبوبة سكر، حتى أن حضر الشيخ مرزوق وبعد ثواني معدودة استيقظ وفاق من غيبوبته، ليقف عاطف أمام مشهد غريب جعله راكدًا على الأرض.

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- حاول عاطف أن يوقف الدكتور سمير ليخبره أن ما فعله به في عيادة الأسنان وتهديداته غير لائقة بمكانته كمديرًا للوحدة الصحية، ولكن لم يعيره الدكتور سمير اهتمامًا.

- علم الدكتور عاطف متأخرًا بموعد ندوة تثقيفية تقيمها وزارة الصحة بين الحين والآخر لتوعية أبناء القرية بموضوع علمي محدد، وفي بداية الأمر توتر الدكتور عاطف ولم يستطع تحديد الموضوع العلمي الذي يجب أن يتحدث عنه، واختار في نهاية المطاف أن يخبر أبناء البلدة بأهمية عدم تصديق أن تصرف صادر من الشيخ مرزوق، وأنا الشفاء بيد الله وحده وعن طريق مواد علمية يتناولها المريض ليس إلا.

- انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو باختطاف الدكتور عاطف من أمام الوحدة الصحية.

أبطال مسلسل بالطو

يشار في مسلسل بالطو العديد من الفنانين الشباب، منهم: عصام عمر، مريم محمود الجندي، سلافة غانم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، محمد محمود، دنيا سامي، ميرنا زكري، رضا إدريس، خالد الصاوي، سمير حكيم، محمود البزاوي، علي عبد المنعم، محمد لطفي، محمود حافظ، والمسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض، وتحت قيادة المخرج عمر المهندس.

