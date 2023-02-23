رابط مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 6 الحلقة السادسة بث مباشر كامل HD على ماي سيما

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 6 الحلقة السادسة

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مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 6 الحلقة السادسة

تفاصيل مشاهدة مسلسل Balto الحلقة 6 حيث شاهدنا منذ أكثر من سبعة آلاف وثلاث ساعات بحث إلكتروني على موقع جوجل الشهير من أجل الوصول إليه وجعل أجمل وأجمل المشاهد الرائعة. عمل كوميدي درامي مكون من 10 حلقات، مستوحى من كتاب “Balto، Undershirt and Tap” وقد سجلت حلقاته التي شارك فيها نخبة من الفنانين المصريين نسبة عالية من المشاهدات تجاوزت السبعين مليون مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 6.

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 6 الحلقة السادسة منصة شاهد

مسلسل بالطو الحلقة السادسة شهدت أحد الأشخاص في الفرح يمرض ويغمي عليه، ويحاول عاطف حثهم لنقله إلى الوحدة الصحية، ثم يأتي الشيخ مرزوق ويقوم بإفاقة الرجل وسط هتاف أهالي القرية ويستغرب عاطف.

وفي اليوم التالي من الحلقة السادسة مسلسل بالطو، يحضر مسئول التثقيف الطبي في الإدارة الطبية لحضور ندوة تثقيف طبية يلقيها عاطف على أهالي القرية وسط استغراب عاطف الذي لا يعلم أي شيء عن هذه الندوة.

انتهى مسلسل بالطو الحلقة السادسة بذهاب الدكتور عاطف إلى الندوة ولا يعلم ما يقول في البداية، ولكن في النهاية يقرر الكلام عن الدجل والشعوزة وعدم الانسياق ورائهم أو وراء الشيخ مرزوق ليتم اختطافه في النهاية ووقتها سيعلم حقيقة الشيخ مرزوق.

يضم مسلسل بالطو في بطولته كلًا من عصام عمر، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، محمود حافظ، محمد محمود، محمد رضوان، وآخرين والإخراج لـ عمر المهندس وتدور أحداثه ضمن إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث في دور الرعاية الصحية.

تدور قصة الحلقة السادسة من مسلسل بالطو، في إطار كوميدى حول الطب والتمريض وما يجري في بعض المستشفيات في الأقاليم.

يشارك في بطولة المسلسل باقة من ألمع النجوم والفنانين من بينهم محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

وتدور معظم أحداث المسلسل في وحدة صحية في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية ويدور حول الطبيب عاطف كامل محمد والذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، الذي جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسي ويواجه العديد من الصعاب والمشاكل كما يناقش العمل قضية الدجل والسحر بطريقة كوميدية.