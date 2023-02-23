تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير إلى 43556 قتيلًا

أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.

وكان قد ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل المئات من الهزات الارتدادية.