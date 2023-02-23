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بينهم طفلة وصحفي.. مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار بولاية فلوريدا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وصحفي، جراء سلسلة من عمليات إطلاق النار في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا على مدار عدة ساعات يوم الأربعاء.

وقال قائد شرطة مقاطعة أورانج جون مينا، إنه في إطلاق النار الأول الذي وقع في نحو الساعة 11 صباحا، قتلت امرأة في العشرينات من عمرها بعد أن أطلق المشتبه به النار عليها عندما كانا في نفس السيارة معا.

وفي نحو الساعة 4 مساء، مع تواجد طواقم الأخبار حول الإبلاغ عن جريمة القتل في الصباح، عاد المشتبه به نفسه إلى مكان الحادث وأطلق النار على صحافيين، مراسل ومصور وتوفي أحدهما لاحقا.

وزعم أن المشتبه به دخل منزلا قريبا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

وتم القبض على المشتبه به، كيث ملفين موسى (19 عاما) ووجهت إليه تهمة القتل، وقال مينا إنه يتوقع توجيه اتهامات من عمليات إطلاق النار الأخرى أيضا.

وقال مينا إن لموسى "تاريخا إجراميا طويلا، بما في ذلك اتهامات بالسلاح والضرب المشدد".

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