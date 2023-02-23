أسعار الذهب فى مصر تعود للخسائر بداية تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

عادة اسعار الذهب لخسائرها من جديد بداية تعاملات، اليوم الخميس، بعدما سجلت ارتفاعات طفيفة أمس لم تستمر طويلا، وسط توقعات باستمرار مسارها الهابط على مدار الايام القادمة لتراجع الاسعار العالمية مع توقعات رفع الفيدرالي سعر الفائدة.

 

وأفتتحت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم على خسائر 5 جنيها للجرام:

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر:

سحلت اسعار الذهب في مصر عيار 24 نحو 1925 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار21 اليوم في مصر:

سجلت اسعار الذهب في مصر عيار 21 نحو 1685جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم في مصر:

سجلت اسعار الذهب في مصر عيار 18 نحو 1444 جنيه للجرام.

أسعار الجنيه الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم:

انخفض سعر الجنيه الذهب 40 جنيها إلى 13480 جنيه.

 

أسعار الذهب عالميا تستقر عند ادني مستويتها في 7 اسابيع:

 استقرت أسعار الذهب العالمي منذ بداية تداولات اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوى في 7 أسابيع والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي قبل  صدور محضر اجتماع الفيدرالي الامريكي.


تحركات أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم لتسجل أعلى مستوى عند 1841.12 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1832.81 دولار للأونصة لتتداول حاليًا عند 1833.70 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، وذلك بعد انخفضت الأسعار يوم أمس وسجلت أدنى مستوى عند 1830.14 دولار للأونصة.

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