عاصفة مدمرة تضرب 48 ولاية أمريكية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، أن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، وستؤثر على 75 مليون نسمة.

وحذرت الوكالة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ.

ووفق التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات "حدثا نادرا" يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.

وحسب التقرير فإن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنغ، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كلم في الساعة في بعض المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس.

وتسبب قدوم العاصفة، الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية.

وأفادت وزارة النقل الأمريكية بأن "العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل معها إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة والطرق الثانوية في جميع أنحاء وايومنغ".

وتسببت الرياح القوية في مشكلة كبيرة في كاليفورنيا، حيث سقطت أشجار وقطعت خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 88 ألف عميل في الولاية.

متطرف كاليفورنيا انقطاع التيار التيار الكهربائي انقطاع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي ولاية كاليفورنيا عواصف رعدية الطقس البارد سرعة الرياح درجات حرارة الرياح القوية تساقط ثلوج خدمة الطقس

الأكثر قراءة

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

يلا شووت champions league | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب | شاهد Salah مباشر

يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الريال مباشر

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة ليفربول اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر تويتر | Liverpool Twitter لايف جوال