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رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف؛ لتأكيد الدعم لأوكرانيا، قبل يوم على الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية، حسبما أعلن على تويتر.

وقال في الرسالة التي نشرت بالإسبانية والإنكليزية: "عدت إلى كييف، بعد سنة على اندلاع الحرب سنكون إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى يعود السلام إلى أوروبا".

وأرفقت الرسالة بصور يظهر فيها وهو يترجل من قطار في كييف قبل يوم من الذكرى الأولى للحرب.

وبحسب الحكومة الإسبانية، استقبل نائب وزير الخارجية الأوكراني والسفير الأوكراني لدى إسبانيا والسفير الإسباني لدى أوكرانيا، سانشيز في كييف.

ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال النهار.

وتأتي الزيارة غير المعلنة لسانشيز إلى كييف، وهي الثانية منذ اندلاع الحرب، عقب زيارتي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء.

وعشية زيارة سانشيز أعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أنها سترسل ست دبابات من طراز  ليوبارد "2ايه4" لأوكرانيا، ويمكنها إرسال المزيد "إذا لزم الأمر".

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