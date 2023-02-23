مباراة الشباب اليوم مباشرة SSC | مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم بث مباشر تويتر | الشباب Twitter لايف جوال

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الشباب
مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم بث مباشر تويتر

يقدم الفجر مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم بث مباشر تويتر، يستقبل استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة أبوابه لاستضافة قمة رفيعة المستوى تجمع الدحيل والشباب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وتأهل نادي الشباب بعد فوزه على ناساف كرشي الأوزبكي في دور الـ16 الذي وصل إليه في صدارة المجموعة الثانية التي ضمت أيضا مومباي سيتي والجزيرة الإماراتية والقوات الجوية العراقية.

وكان نادي الدحيل في موعد مع ديربي قوي ضد الريان في دور الـ16، وتأهل بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي. وصعد الأحمر من صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على التعاون وسباهان وبختاكور.

متى موعد مباراة الشباب والدحيل بدوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الشباب والدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم الخميس 23 فبراير 2023، ويستضيفها استاد الثمامة كما ذكرنا.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية الديربي الخليجي العربي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشباب بدوري أبطال آسيا؟

ستُخصص قنوات beIN Sports الرياضية قناة beIN Sports AFC HD لنقل مباراة الشباب والدحيل في دوري أبطال آسيا.

كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

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كيف تشاهد البث المباشر مباراة الدحيل والشباب بدوري أبطال آسيا؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

يمكن أيضًا مشاهدة البث المباشر لمباراة الدحيل والشباب من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد، فيما توجد قناة أبو ظبي الرياضية آسيا على منصة STARZPLAY فقط.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الدحيل - الشبابالخميس 23 فبراير 2023
18:00 السعودية وقطر		beIN Sports AFC HD
SSC1 HD
Alkass Five HD
Abu Dhabi Sports Asia 1		استاد الثمامة


ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشباب؟

توجد القنوات الناقلة لمباراة الشباب والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية العربية، وتردداتها كالتالي:

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
beIN Sports AFC HDنايل سات12245 عمودي275002/3
سهيل سات11585 عمودي275002/3
SSC1 HDعرب سات12380 أفقي275003/4
Alkass Five HDسهيل سات10770 أفقي275003/4
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