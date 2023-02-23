نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 ملازمنا

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 عبر ملازمنا mlazmna جميع المحافظات والتي ينتظرها الطلاب بعد ان يكمل الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وبعدها بدأ تصحيح ومراجعة اوراق الطلاب والتي سيتم الاعلان عنها فور تدقيقها ومراجعتها. المراجعة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة والمتوقع الإعلان عنها من خلال موقع النتائج الخاص بنا من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع إلكتروني ناجح، إليكم التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 ملازمنا

ستعلن وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، ستبدأ امتحانات المرحلة التمهيدية في منتصف يناير، وتستمر لمدة 15 يومًا، وتنتهي في الأول من فبراير، حيث تعمل لجان الامتحان والفريق الإداري جاهدين لتصحيح الامتحان ومراجعة أوراق الاختبار بحيث يمكن لكل طالب الحصول على حقوقه دون إخلال قبل تقديمها رسميًا إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، سوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية وننتقل إلى الخطوات السهلة معك في الأسطر التالية من هذه المقالة.

يمكن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 تمهيدي، وسوف يتم اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق في كل محافظة على حدي بمجرد انتهاء مراجعة الدرجات ورفعها في الكشوف ورفع الأسماء عبر موقع نتائجنا، وجدير بالذكر أن عملية الاختبارات مرت دون أن يتقدم الطلاب بأي شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات في أي مادة من المواد مما يؤكد المؤشرات الأولية للتصحيح والتي أكدت ارتفاع درجات الطلاب وارتفاع نسب النجاح.

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023

وحتى يومنا هذا لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج التمهيدي لطلاب الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2023، كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان النتائج غير صحيح ووزارة التربية والتعليم لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن، ولكن يمكن للطلاب الحصول على تصفيات المرحلة المتوسطة الثالثة بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى موقع النتائج الخاص بنا، واطلع على جميع النقاط التي ربحتها لاتباع خطوات معينة.

قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية، 80 ألف طالب وطالبة موزعين في مجالس امتحانات الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، كربلاء، كركوك، نينوى، دهوك، النجف، الأشراف، بغداد، بابل وغيرها من محافظات العراق، وقاموا بأعمال التصحيح والإشراف من اليوم الأول الذي حضر فيه الطلاب الامتحانات لكافة المواد، سواء كانت الكيمياء، والفيزياء، وعلم الأحياء، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والكمبيوتر وغيرها من الدورات، كلها في المستوى المبتدئ والمتوسط.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية

سنعلمك أدناه كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

التوجه إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. اضغط هنا

ثم يختار الطلاب المرحلة الأكاديمية (المستوى الثالث المتوسط).

ثم تحديد المديرية التعليمية التابع لها الطالب.

ثم أدخل اسم الطالب ورقم المقعد.

ثم النقر علي خانة عرض النتيجة.

نتائج السنة التأهيلية المؤقتة الثالثة 2023

لم تعلن وزارة التربية الوطنية العراقية عن النتائج الأولية لطلاب الصف الثالث للعام الدراسي 2023 حتى اليوم. لم يتم الإعلان عن أي إعلان رسمي حتى الآن، ولكن يمكن للطلاب الحصول على مؤهلات المرحلة المتوسطة الثالثة بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى موقع النتائج الخاص بنا والاطلاع على جميع النقاط التي حصلت عليها باتباع خطوات معينة.