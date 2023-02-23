يلا شوت SSC بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم مباشر يوتيوب Twitter في دوري ابطال اسيا

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن مواجهة قوية ستجمع بين الشباب السعودي والدحيل القطري في ربع نهائي البطولة. في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة الدحيل والشباب والقنوات الناقلة.

الان بث مباشر حصري مباراة الدحيل والشباب بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق مواجهة قوية بين فريقي الشباب والدحيل يوم غد الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وتوقيت قطر.

وتقام المباراة على أحد أجمل الملاعب في دولة قطر وهو ملعب الثمامة بحضور جماهير الفريقين.

قناة السعودية ssc تبث مباريات دوري أبطال آسيا في المملكة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر

الان بث مباشر مباراة الدحيل والشباب بدوري أبطال آسيا.

يمكن مشاهدة المباراة وجميع مباريات دوري أبطال آسيا من خلال شبكة bein sports التي تمتلك حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كان هذا كله يتعلق بموعد مباراة الشباب السعودي والدحيل القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والقنوات المذاعة.