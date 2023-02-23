نتائج الثالث المتوسط 2023 التمهيدي

ستعلن وزارة التربية الوطنية العراقية نتائج الثالث المتوسط 2023 التمهيدي عبر نتائجنا أو ملازمنا خلال الساعات القليلة المقبلة، وستبدأ امتحانات الاختيار الاولية منتصف كانون الثاني وتستمر لمدة 15 يوما، وتنتهي اللجان في شباط. 1. يعمل الفريق الإداري بجد لتصحيح الامتحان ومراجعة أوراق الامتحان بحيث يحصل كل طالب على حقوقه دون مساس قبل نشرها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وسنعرضها عليكم. اتصل بنا للاستفسار عن نتائج السنة التأهيلية المؤقتة الثالثة 2023 عبر رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، ودعنا نتخذ خطوات سهلة معك في السطور التالية من هذه المقالة.

رابط وزارة التربية الوطنية العراقية للحصول نتائج الثالث المتوسط 2023 التمهيدي

نتائج الثالث المتوسط التي يتزايد البحث عنها من جانب الطلاب وذويهم للاطمئنان على نتائج أبنائهم في الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم تسجيل أي حالات شكوى من صعوبة الامتحانات، ومن المنتظر أن تتوفر خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات العراقية ثم تظهر تباعا بعد ذلك في بقية المحافظات.

لم تعلن وزارة التربية الوطنية العراقية عن النتائج الأولية لطلاب الصف الثالث للعام الدراسي 2023 حتى اليوم. لم يتم الإعلان عن أي إعلان رسمي حتى الآن، ولكن يمكن للطلاب الحصول على مؤهلات المرحلة المتوسطة الثالثة بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى موقع النتائج الخاص بنا والاطلاع على جميع النقاط التي حصلت عليها باتباع خطوات معينة.

رابط وزارة التربية الوطنية العراقية للحصول نتائج الثالث المتوسط 2023 التمهيدي

قدمنا ​​لك اتصال 3. استعلام عن النتائج الأولية الأولية لعام 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية. 1. 80 ألف طالب وطالبة موزعين في مجالس امتحانات الرصافة 2 – الرصافة وكربلاء وكركوك ونينوى ودهوك والنجف والأشرف وبغداد وبابل ومحافظات أخرى في العراق، وأجروا تصحيحات من اليوم الأول، أجروا عمليات تفتيش طلاب كيمياء. لقد أجروا امتحانات في جميع المواد، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكمبيوتر وغيرها من المواد، كلهم ​​من المبتدئين والمتوسطين.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت الكثير من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في العراق عن شروعها في نشر نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عقب اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية مباشرة، كما أنه سوف يتم رفع النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا التابع للوزارة وسوف يقوم الموقع برفع النتائج في صورة كشوفات بي دي إف، ليتمكن كل طالب من الاطلاع على درجاته بكل سهولة.. ويمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة الكترونيا من خلال المواقع المذكورة:

رابط وزارة التربية الوطنية العراقية للحصول نتائج الثالث المتوسط 2023 التمهيدي