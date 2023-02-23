مشاهدة مباراة الشباب اليوم | مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر يلا شوت يوتيوب كورة لايف Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر يلا شوت ، وسيلتقي الدحيل مع نظيره السعودي الشباب على استاد الثمامة يوم الخميس 23 فبراير 2023 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الدحيل بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو يرى أهمية كبيرة لمباراة الشباب. من أجل صنع التاريخ خلال مشاركته الحادية عشرة في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

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كان فريق الدحيل قد وصل سابقًا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الأعوام 2013 و2015 و2018، ويأمل أن يعبر الشباب صناعة التاريخ من خلال التواجد لأول مرة في نصف نهائي البطولة القارية..

يعتبر البلجيكي إدميلسون جونيور من أبرز أسلحة فريق الدحيل، وهو اللاعب الأكثر مساهمة في تحقيق الأهداف في دوري أبطال آسيا، بإجمالي 12 هدفًا، حيث سجل 8 أهداف وصنع. 4.

كما يضم فريق الدحيل العديد من النجوم منهم: بسام الراوي، كريم بوضياف، المعز علي، سلطان البريك، الكوري نام تاي هي، والكيني مايكل أولونجا، ويأمل المدرب هيرنان كريسبو في تألقهم وقيادتهم فريق للفوز.

من ناحية أخرى، قدم منتخب الشباب السعودي مستوى متميزًا في مباراته الأخيرة أمام ناساف كرشي للتأهل لمباراة الدحيل، وهي امتداد لنتائجها الجيدة في الدوري السعودي.

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وقال فيسنتي مورينو، مدرب فريق الشباب السعودي الإسباني، قبل مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا: "هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وسنستعد لربع النهائي على أكمل وجه". واضاف "نواجه فريقا كبيرا لكننا لا نخاف من الدحيل أو اي فريق اخر".

افتتح استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة أبوابه لاستضافة قمة رفيعة المستوى تجمع الدحيل والشباب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

موعد مباراة الشباب والدحيل بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الشباب والدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم الخميس 23 فبراير 2023، ويستضيفها استاد الثمامة كما ذكرنا.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية الديربي الخليجي العربي في تمام الساعة:

الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

كما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر.

الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرابعة بتوقيت دول المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشباب بدوري أبطال آسيا

ستُخصص قنوات beIN Sports الرياضية قناة beIN Sports AFC HD لنقل مباراة الشباب والدحيل في دوري أبطال آسيا.

كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1

تشكيلة مباراة الشباب والدحيل اليوم في الأبطال

تشكيلة فريق الشباب ضد الدحيل اليوم

حيث يبحث محبي الفريق السعودي عن تشكيلة الشباب السعودي في مباراته اليوم أمام الدحيل القطري، على النحو التالي:

مركز حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – نادر الشراري – فواز الصقور.

خط الوسط: إيفر بانيغا – رياض شراحيلي – حسين القحطاني.

خط الهجوم:

هتان باهربي – سانتي مينا – كريستيان جوانكا.

أما عن دكة البدلاء لنادي الشباب السعودي، هي متمثلة باللاعبين الموضحين على النحو التالي:

ماجد كنبة، كما تركي العمار، خالد الغامدي، سعيد الربيعي، محمد عيسى اليامي، سعد عبد الله نصيب المولد، حسين الشيعان، حسين الصبياني، محمد العبسي، وفهد المولد. جاءت تشكيلة الدحيل القطري في مباراته اليوم أمام الشباب السعودي،

على النحو التالي:

مركز حراسة المرمى: صلاح زكريا.

خط الدفاع: سلطان البريك – يوسف أيمن – فيدريكو فرنانديز – هشام الراوي.

خط الوسط: نام تاي هي – خالد محمد – كريم بوضياف – لويز مارتن كارلوس جونيور.

خط الهجوم: المعز علي – مايكل أولونغا.

جاءت دكة البدلاء لنادي الدحيل القطري، متمثلة باللاعبين الموضحين على النحو التالي: محمد موسى، إسماعيل محمد، ايدميلسون جونيور، محمد خالد النعيمي، أحمد دوزاندي، علي عفيف، محمد مونتاري (صاحب الهدف أمام الريان)، عبد العزيز محمد حسان محمد صالح، محمد عماد عياش، شهاب الليثي.