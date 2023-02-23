ظهرت now رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

نقدم لكم حصريا عبر موقع الفجر رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية، نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023، ساعات قليلة ربما دقائق تفصلنا عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023، وهي النتائج التي ينتظرها المئات من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر وتنتهي في الأول من فبراير، حيث تعمل لجان الامتحان والفريق الإداري جاهدين لتصحيح الامتحان ومراجعة أوراق الاختبار بحيث يمكن لكل طالب الحصول على حقوقه دون إخلال قبل تقديمها رسميًا إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 عبر رابط وزارة التربية العراقية

سنعلمك أدناه كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، شهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث كبيرة عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم بالفعل الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، في كافة مراكز التصحيح، يمكن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 تمهيدي، وسوف يتم اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق في كل محافظة على حدي بمجرد انتهاء مراجعة الدرجات ورفعها في الكشوف ورفع الأسماء عبر موقع نتائجنا، وجدير بالذكر أن عملية الاختبارات مرت دون أن يتقدم الطلاب بأي شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات في أي مادة من المواد مما يؤكد المؤشرات الأولية للتصحيح والتي أكدت ارتفاع درجات الطلاب وارتفاع نسب النجاح.

رابط الاستعلام عن نتائج المرحلية الثالثة التأهيلية 2023 عبر رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

سنعلمك أدناه كيفية الاستعلام عن متوسط ​​النتائج الثالث لعام 2023، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يختار الطلاب المرحلة الأكاديمية (المستوى الثالث المتوسط).

ثم حدد مديرية التربية والتعليم التي ينتمي إليها الطالب.

ثم أدخل اسم الطالب ورقم المقعد.

ثم انقر فوق مربع عرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 ملازمنا

وحتى يومنا هذا لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج التمهيدي لطلاب الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2023، كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان النتائج غير صحيح ووزارة التربية والتعليم لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن، ولكن يمكن للطلاب الحصول على تصفيات المرحلة المتوسطة الثالثة بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى موقع النتائج الخاص بنا، واطلع على جميع النقاط التي ربحتها لاتباع خطوات معينة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 اضغط هنا عبر رابط وزارة التربية العراقية، 80 ألف طالب وطالبة موزعين في مجالس امتحانات الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، كربلاء، كركوك، نينوى، دهوك، النجف، الأشراف، بغداد، بابل وغيرها من محافظات العراق، وقاموا بأعمال التصحيح والإشراف من اليوم الأول الذي حضر فيه الطلاب الامتحانات لكافة المواد، سواء كانت الكيمياء، والفيزياء، وعلم الأحياء، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والكمبيوتر وغيرها من الدورات، كلها في المستوى المبتدئ والمتوسط.

وفرت وزارة التربية العراقية موقعها الإلكتروني لاستخراج النتائج لمختلف المراحل، هذا ويتم الإعلان لكل محافظة على حدي بعد انتهاء مديريات التربية لكل محافظة من النتيجة، وبالفعل أعلنت الوزارة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور التمهيدي 2023، اليوم من خلال التصريح الرسمي على صفحة الوزارة عبر الفيسبوك، وكذا نتائج السادس الإعدادي التمهيدي، لتبدأ مرحلة جديدة وهي التجهيز للامتحان الخارجي بداية من المرحلة الابتدائية.