عاجل.. ظهور نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 العراقية "رابط النتيجة"

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم الخميس، 23/2/2023، نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 ، حيث اكدت الوزارة استخلاص النتيجة الكترونيا من موقع الوزارة، مع تحذير الطلبة المؤهلين من بحاجة للذهاب إلى مدارسهم وتقديم المستندات المطلوبة، بحيث يتم تقديمها إلى قسم الامتحانات. بمعرفة مدير المدرسة، استعدادًا لدخول امتحانات الأدوار الخارجية، نقدم لك متابعينا الأعزاء الرابط لاستخراج النتيجة أدناه.

قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الإلكتروني لاستخراج نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023، ويتم الإعلان عن ذلك لكل محافظة على حدة بعد أن تستكمل مديريات التربية والتعليم لكل محافظة النتيجة. وبالفعل أعلنت الوزارة عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2023، اليوم، من خلال البيان الرسمي على صفحة الوزارة عبر فيسبوك، وكذلك نتائج الصف السادس الإعدادي الإعدادي، لبدء مرحلة جديدة وهي الإعداد. للامتحان الخارجي ابتداء من المرحلة الابتدائية.

الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 التمهيدي

الحصول على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023اشار عليه التقارير والتصاريح الرسمية على إنه سيكون فى اعقاب الساعات القليلة المقبلة، حيث يدور حول ظهور تلك النتائج بحث عدد كبير من الطلاب والسادة اولياء الامور بعدما التحق على اتمام عقد تلك الاختبارات مايقرب إلى 27 الف طالب وطالبة فى عموم المحافظات العراقية، لذا البحث بدء ان يتزايد بصورة وبشكل ملحوظة فى الوقت الحالي تجاه البدء فى فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لبدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل ننقله ونستعرضه مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية.

تم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 اليوم من طرف وزارة التربية العراقية، وهي النتائج التي كان يترقبها آلاف الطلاب منذ مدة بعد انتهاء الامتحانات، وتمكن العديد من الطلاب والكالبات من الاستعلام عن نتائجهم، كما أنه قد تمت إتاحتها من خلال موقع نتائجنا المعتمد رسميا أيضا، وقد تمت علميات التصحيح في نظام تام، وبعد أن تم التحقق من درجات الطلاب في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات العراقية، تم اعتمادها، وسنوضح لكم آلية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 التمهيدي.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط التمهيدي العراق 2023

تقوم وزارة التربية العراقية بإعلان النتائج إلكترونيًا من خلال موقعها، ونوضح ذلك فيما يلي..