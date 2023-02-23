رابط منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات

رابط منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات إلكترونيًا makani أطلقت مؤسسة البريد السعودي منصة مكاني لجميع المواطنين السعوديين، بهدف حجز تذاكر مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتوفير وسائل الراحة والأمان لجميع المواطنين السعوديين. يساعدنا رابط منصة مكاني الإلكترونية لحجز التذاكر على الوصول إلى نظام حجز التذاكر المعتمد لمباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وهو أحد المواقع المخصصة لعشاق كرة القدم، ويوضح كيفية التسجيل وتسجيل الدخول إلى منصة مكاني. بذكر رابط منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي 1444 كذلك.

منصة مكاني هي المنصة المخصصة لحجز تذاكر المباريات المقامة في المملكة العربية السعودية، حيث من الخدمات التي أطلقها البريد السعودي “سابال” حتى يتمكن عشاق كرة القدم من حجز مقاعدهم للمباريات دون الحاجة إلى الذهاب إلى حجز التذاكر. المراكز. يمكن لجميع الأفراد الراغبين في حضور المباريات حجز المباراة التي يرغبون في حضورها عبر الموقع الرسمي للمنصة، مع إمكانية دفع رسوم التذكرة، عبر موقع المنصة، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. المملكة.

منصة مكاني الإلكترونية

تم إطلاق منصة مكاني من قبل مؤسسة البريد السعودي المعروفة باسم سبل، وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية حجز التذاكر لحضور أحداث كرة القدم المختلفة في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى مغادرة المنزل وزيارة الملعب أو الجهات المختصة من وزارة الرياضة وذلك لضمان اوقات الجماهير والحفاظ على راحتهم.

طريقة التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر للمباريات 2021 بالدوري السعودي

- أولا: يجب الدخول إلى منصة مكاني من هنــا.

- ثانيا: يتم الضغط على التسجيل ومنه يتم نقل الراغب في الخدمة إلى صفحة التسجيل لإدخال البيانات كالاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال، الجنس، وتاريخ الميلاد.

- ثالثا: يُطلب مراجعة جميع المعلومات التي تم إدخالها، ثم الضغط على كلمة التسجيل.

كما أعلنت مؤسسة البريد في المملكة العربية السعودية عن قيامها بتوفير منصة إلكترونية تسمى “مكاني” حتى تسهل إجراءات حجز تذاكر المباريات الخاصة بكرة القدم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة منافذ بيع تذاكر المباريات التابعة لوزارة الرياضة أو الذهاب إلى الملعب وإتمام إجراءات الحجز.

كما يتميز موقع Makani الإلكتروني بأنه يحافظ على راحة المشجعين عبر توفير الكثير من الجهد والوقت لهم سواء مقيمين في المملكة أو المقيمين بها الذين يشجعون الرياضية خصوصًا كرة القدم.