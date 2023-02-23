رابط منصة مكاني لحجز تذاكر مبارايات الدوري السعودي "طريقة الحجز والاستعلام"

منصة مكاني لحجز تذاكر مبارايات الدوري السعودي

رابط منصة حجز التذاكر منصة مكاني هو الصفحة المخصصة لحجز تذاكر جميع مباريات كرة القدم المقامة على أرض المملكة العربية السعودية. عند شراء التذاكر من خلال منصة حجز التذاكر عبر الإنترنت، سنرفق أيضًا رابطًا إلى موقع بيع التذاكر عبر الإنترنت للمباريات السعودية، بالإضافة إلى شرح الموعد النهائي لكأس الملك في المملكة العربية السعودية،زاد البحث عن رابط منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي عبر الإنترنت.

ما هي منصة مكاني الإلكترونية؟

منصة مكاني الإلكترونية هي الشغل الشاغل لجميع الرياضيين في المملكة العربية السعودية، وتوفر للمواطنين القدرة على اختيار المباراة التي يريد المشجعون مشاهدتها وشراء التذاكر والمقاعد عبر الإنترنت.

كما أعلنت مؤسسة البريد في المملكة العربية السعودية أنها توفر منصة إلكترونية تسمى "مكاني" لتسهيل إجراءات حجز تذاكر مباريات كرة القدم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة منافذ بيع تذاكر المباريات التابعة لوزارة الخارجية. الرياضة أو الذهاب إلى الملعب واستكمال اجراءات الحجز.

خطوات التسجيل في مكاني لحجز التذاكر 1444

يمكننا التسجيل على موقع مكاني لحجز تذاكر السفر إلى المملكة العربية السعودية على النحو التالي

اذهب مباشرة إلى موقع مكاني.

انقر فوق خيار التسجيل في الشريط العلوي.

أدخل الاسم الكامل للمستخدم الجديد.

اكتب عنوان بريدك الإلكتروني، ثم أكده.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

أدخل رقم هاتفك المحمول، ثم حدد جنسك.

أدخل تاريخ ميلادك حسب التقويم الميلادي.

اقبل التعهد، ثم انقر فوق تسجيل.

طريقة تسجيل الدخول في حساب موقع مكاني 1444

يمكننا الاتصال بمنصة مكاني لتذاكر كرة القدم على النحو التالي

اذهب إلى منصة “Makany”.

اضغط على زر تسجيل الدخول في الواجهة.

أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

إجراء التحقق من رقم الهاتف.

كيفية حجز التذاكر من منصة مكاني الإلكترونية 1444

يمكن حجز التذاكر عبر مكاني على النحو التالي

اتصل بي “”.

اختر المباريات القادمة.

ابحث عن المباراة، ثم انقر فوق شراء التذاكر.

انقر فوق المكان المناسب للمكان الذي تريده.

انقر فوق المقاعد التي نريد حجزها.

انقر فوق الزر “موافق” عند الانتهاء.

انقر فوق تأكيد الحجز.

راجع تفاصيل الحجز، ثم انقر فوق “التالي”.

اتبع التعليمات لإتمام دفع الرسوم.

مكاني لحجز التذاكر على تويتر

تم إطلاق حساب مكاني على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عام 2014 ووصل ما يلي لهذا الحساب إلى 245،400 متابع ومتابع في الوقت الحالي ويمكننا الانتقال مباشرة إلى الحساب المذكور أعلاه “” لمتابعة العديد من الأحداث الرياضية ومعرفة المواعيد المقابلة لحجز تذاكر السفر لـ مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار التذاكر المختلفة والحجز.

رابط منصة مكاني لحجز التذاكر إلكترونيًا makani.com.sa