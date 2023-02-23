لينك الصراحة وكيفية معرفة صاحب رسالة صراحة

لينك الصراحة وكيفية معرفة صاحب رسالة صراحة السرية "اعرف إلى باعتلك" يعتبر موقع صراحة من أشهر المواقع الإلكترونية، وقد اكتسب الموقع مكانة كبيرة منذ نشأته،ويتسائل فيه معظم الناس عن كيفية كشف هوية الراسل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الأشخاص. الموقع له طريقة عمل مميزة عن المواقع الأخرى على الإنترنت، ويسعى معظم الأفراد لمعرفة كيفية التسجيل في الموقع،لدى الصراحة العديد من المستخدمين الذين يرغبون في إرسال رسائل سرية لأشخاص يعرفونهم، دون الكشف هوياتهم الحقيقية.

لينك الصراحة

ولينك الصراحة هو أحد تطبيقات «فيس بوك» وأصبح الآن متاحًا أيضًا عبر «واتس آب» ومن خلاله ستتمكن من قراءة الرسائل المرسلة إليك أو كتابتها لأصدقاءك.

تسجيل دخول صراحة

ولكي تتمكن من استخدام التطبيق عليك أولًا الدخول على لينك الصراحة، ثم تسجيل دخول صراحة بالخطوات التالية:

ادخل على هذا الرابط.

ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

اكتب الرقم السري.

اضغط على أيقونة دخول.

إنشاء حساب صراحة

وإذا لم يكن لديك حساب بالفعل، يمكنك إنشاء حساب صراحة عبر لينك الصراحة الموجود في الخطوات الآتية:

اضغط على أيقونة تسجيل أعلى يسار الصفحة.

ادخل الاسم.

اكتب البريد الإلكتروني.

اكتب الرقم السري.

قم بتأكيد الرقم السري الذي أدخلته.

اضغط على أيقونة تسجيل.

صراحة رسائلي

لينك رسالتي صراحة سيمكنك من قراءة رسائلك التي أرسلها لك الآخرون، وذلك في سرية تامة ولن يتمكن أحد غيرك من الاطلاع عليها إلا إذا قمت بمشاركتها على صفحتك الشخصية عبر فيس بوك، واتس آب أو غيرها من التطبيقات.

وكذلك الحال بالنسبة لك، فلا يمكنك الاطلاع على رسائل أصدقاءك عبر هذه خاصية صراحة رسائلي المتاحة على لينك الصراحة إلا بعد مشاركتهم إياها.

ولقراءة الرسائل الموجودة على لينك صراحة، بإمكانك الدخول على الرابط واتباع الآتي:

ادخل على لينك صراحة رسائلي من هنا.

اضغط على عبارة ادخل لقراءة رسائلك.

صراحة دخول بالفيس

وبإمكانكم استخدام لينك صراحة دخول بالفيس، وذلك باتباع الآتي:

ادخل على هذا الرابط.

اضغط على عبارة تسجيل الدخول عن طريق الفيس بوك الموجودة أعلى يسار الصفحة.

كيف اعرف من يكتب لي في صراحه

الحقيقة في حالة إختيار الشخص المراسل لكم على صراحة خاصية عدم إظهار الإسم في الكتابة لكم على صراحة، فإنه لن يكون بمقدوركم الكشف شخصيته ضمن خيارات التطبيق لإنه يحافظ على خصوصية المستخدمين، ولا يضع أيًا من التفاصيل حولها ولكن البعض يلجأ لبرامج وحيل قد تقودهم للكشف حول كيف اعرف من يكتب لي في صراحه واشهرها هو تطبيق Detector for Sarahah الذي يتم تسجيل الدخول إليه واستخدامه في الكشف الشخص الذي يكتب لي في صراحه وهو مدفوع يتم الحصول عليه بمقابل مالي، ويتم استخدامه كما يلي:

تسجيل الاشتراك في التطبيق.

وضع رابط الحساب الخاص بنا في صراحة وإدخال اسم التسجيل وكلمة المرور.

بعدها تصلك رسالة للدخول إلى إلى التطبيق.

تظهر أمامك صفحة الرسائل على صراحة ومعها رابط صفحة مرسل الرسالة ومنها يتم الكشف على من يكتب في صراحة.

معرفة صاحب رسالة صراحة 2023

الفضول داخلنا كبير مع وُصول رسالة مجهولة لنا في صراحة خاصة إذا وجدنا أنها قادمة من شخص على إطلاع ببعض تفاصيل حياتنا، وتم طرح سؤال شخصي من واقعنا، فيكون الشغل الشاغِل لنا معرفة صاحب رسالة صراحة 2023 وتحديد هويته لكي نتعرف على الرد عليه بطريقة صحيحة، فبرنامج صراحة منح المستخدمين إمكانية التراسل مع الآخرين دون إظهار الإسم والحفاظ على سرية الهوية الخاصة بهم، وفي حالة ترقية حساباتنا هل يمكن لنا معرفة صاحب رسالة صراحة أم أن الأمر لا يتعلق بترقية الحساب ولكنها سياسة عامة للبرنامج، والحقيقة أنها سياسة عامة وضعها برنامج صراحة بمنح المستخدمين والمشتركين هذه الخاصية في التخفي خلال الحديث مع الآخرين، تاركًا للآخرين خيار حظرهم وعدم تلقي رسائل منهم في حالة مضايقته.

ازاي تعرف إلى باعتلك على صراحة

الطريقة الوحيدة المُتاحة حتى الآن هي تطبيق خارجي يقوم على فكرة متابعة الرابط القادم منه السؤال، وبهذا يتم الكشف ازاي تعرف اللي بعتلك علي صراحة وتحديد هويته من خلال تتبع رابط صفحته، ولكنها طريقة لا تتسم بالفعالية في الكثير من الحالات كما أنها بحاجة للحصول على هذا التطبيق المدفوع الثمن، والذي يجب على المستخدم أن يقوم بشرائه من المتجر وتثبيته على الهاتف الخاص به وربطه مع صفحته في صراحة من أجل الوصول إلى الشخص الذي يراسله مُتخفيًا ولا يظهر إسمه.