روابط مشاهدة مسلسل اخوتي الحلقة 70 - قصة عشق | اخوتي حلقة 70 كاملة بجودة عالية ماي سيما

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Ah Yagtu هي بطلة المسلسل التركي Ikhoti لدور سوزان، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ولدت في 11 يوليو 1978 في مدينة إزمير التركية، وبدأت مشوارها الفني منذ عام 2001، والمسلسل حاتم عام 2014، ومسلسل لالة النساء عام 2019 الذي اطلقته باللهجة التونسية.

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اسم الممثلين هو الأخوة المستمرة، المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حيث استطاعت الدراما التركية في السنوات الأخيرة أن تستوعب جمهورًا عربيًا، وأصبحت الدراما التركية قاعدة كبيرة من الجمهور العربي، ومسلسل الإخوان من أنجح المسلسلات التركية في الوطن العربي، ومن خلال هذا المقال ستتاح لكم الفرصة للإشارة إلى أسماء ممثلي مسلسل إخوتي، وكافة المعلومات حول مسلسل إخوتي، ما هي قصة المسلسل، وأهم المعلومات عن أبطال المسلسل التركي إخوتي.

مسلسل اخوتي الحلقة 70

تدور أحداث المسلسل في أحد أكثر الأحياء خطورة في إسطنبول، القانون الذي يُطبق على حي الحفرة مفروض من قبل عائلة كوشوفالي، وتظهر مجموعة من الأشخاص الذين يفرضون سيطرتهم على حي الحفرة ويتولون حكمه عوضًا عن عائلة كوشوفالي، لكن عودة الإبن الأصغر لعائلة كوشوفالي للحفرة ستغير ذلك، الذي كان قد سافر بعيدًا ليجد لحياته مسارًا أخر بعيدًا عن شؤون عائلته داخل الحي، أثناء سفره تعرف على فتاة سلبت قلبه وتزوجا وقرر أن يعود بها لعائلته في الحي. ليكتشف بأنه عاد في الوقت الذي تحتاجه فيه عائلته.

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