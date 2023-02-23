كيفية تسجيل الدخول على صراحة

لينك الصراحة وازاي تعرف اللي بعتلك علي صراحة ، أصبح إنشاء حساب صراحة 2021 من أسهل الأمور. لأن موقع الويب بصراحة لا يزال يزداد شعبية. لقد تلقينا رسائل حول كيفية إنشاء حساب على موقع صراحة. وقم بتسجيل الدخول إلى الموقع. ويرجع ذلك إلى الخدمات الاجتماعية المسلية التي تقدمها. حيث يمكنك نشر حسابك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وسيقوم أي شخص بإرسال رسائل لك بشكل مفتوح دون معرفة هويته. في تقريرنا التالي، سنغطي كل ما يتعلق بالتطبيق، وموقع صراحة بأكمله، حتى يعرف القارئ كل ما يريده عن هذا التطبيق وكيف يجمع معلومات عنك.

كيف تنشيء حساب على موقع صراحة

يتميز التسجيل على صفحة الموقع بالسهولة الكبيرة، كما يتطلب الأمر منك إجراء واحد، ويستطيع المسجل الاشتراك بالموقع عن طريق تويتر وفيس بوك، وكذلك انستجرام وجوجل، وللتسجيل في صراحة لا يحتاج الأمر منك سوى الخطوات الأتية.

اكتب الاسم بالخانة المخصصة له.

يكتب البريد الإلكتروني، في المربع المحدد له.

حدد الرقم السري الخاص بك، واضغط على التأكيد عليه.

عند الانتهاء من جميع البيانات التي ذكرناها، يتم الضغط على تسجيل.

كما يمكن لك الدخول وتسجيل حساب على هذا الموقع بالضغط على الرابط هنا وذلك في جميع الأوقات ودون زمن معين سجل حسابك بصراحة واستمتع به.

للدخول اضغط هنا لينك الصراحة

ولتصلك جميع الرسائل على موقع صراحة قم بنشر الرابط الخاص بك بالموقع، سواء كان من سكاي بي أو فيس بوك أو تويتر وجميع الأماكن الإلكترونية المتاحة أمامك، وبذلك ستتمكن من الدخول على رابط الموقع واكتب جميع الآراء الخاصة بك بحرية مطلقة.

خطوات استخدام التطبيق لينك الصراحة

لينك الصراحة هناك خطوات لاستخدام هذا البرنامج، الذي يستلزم تسجيل الاشتراك فيه، من خلال وضع رابط الحساب الخاص بالمستخدم على موقع "صراحة"، وإضافة اسم للتسجيل، وكلمة مرور.

عقب ذلك، يجب على المستخدم الضغط على Register. ثمَّ، يطلب التطبيق تسجيل الدخول على البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور الذي حددها بنفسك عند تسجيل الاشتراك.

بعد ذلك، تظهر صفحة الرسائل المستلمة الجديدة، مرفقة باسم المرسل على فيسبوك، ورابط حسابه الشخصي.

يستلزم الأمر أن يراسلك المرسل من خلال رابط مشابه للرابط الأساسي الخاص بك، لذلك عليك الضغط على كلمة Link بصفحة الرسائل، ولصقها على موقع التواصل الاجتماعي.

حذف حساب صراحة

دخول موقع صراحة. تسجيل الدخول إلى حسابك. انقر على زر الإعداد (الذي يشبه الترس) بجوار الاسم. أخيرا انقر فوق كلمة حذف الحساب، ثم حدد حذف في رسالة التأكيد.

كيفية معرفة المرسل على موقع صارحني

كيفية معرفة المرسل على موقع صارحني بشكل لا لبس فيه أو يتواصل معي، وما هي المكاسب في برنامج معرفة من صارحني حسب منظور مهندس البرمجيات زين العابدين توفيق، سوف نتعرف على طرق معرفة صاحب رسالة صارحني.

معرفة صاحب رسالة صراحة 2022

كيف اعرف من يكتب لي علي صراحة من منا لا يندهش عندما يُسأل بصدق من استفسارات فردية غامضة قد لا يعرفها اثنان منا. إنه أمر لا يصدق للجميع، حيث يمكنك معرفة صاحب رسالة صارحني كما يمكنك تحديد عنوان شخص من رقم التليفون.

هل هناك طريقة لتمكين ترقية الحساب والاجابه عن كيف اعرف من يكتب لي علي صراحة، أم أن هذا هو أمان استخدام الموقع ومن المستحيل في الأساس معرفة رسائل الصراحة ولمعرفة طريقة انشاء حساب جيميل دون طلب رقم هاتف.

أيضًا، في أعقاب تقييم إستراتيجية الاستخدام التي لديّ بصدق، نفهم أن نهجهم يستخدم التأمين الأمني ​​وأنه لا يمكن تصور بأي صفة كيف اعرف من يكتب لي علي صراحة من خلال موقعه، ومع ذلك سنناقش كيفية معرفة الشخص بشكل واضح.

علاوة على ذلك، في ضوء حقيقة أن ترتيب الموقع هو إرسال رسائل دون معرفة المستفيد بشخصية مالك الرسالة، فقد فوضك الموقع صراحةً لإعاقة مالك أي رسالة قد تزعجك إلى حد ما وهناك أيضًا شرح معرفة معلومات أى شخص من الاي بي.

ازاي تعرف اللي بعتلك علي صراحة

كيف اعرف من يكتب لي علي صراحة أولئك منا الذين يفضلون عدم إدراك من يرسل لهم رسائل أو رسائل بشكل لا لبس فيه، والذين يشعرون بيننا أن الأمر مزعج إلى حد ما، ومع ذلك قد أرغب في توضيح أنه ليس من غير المعقول وقد أرغب في إدهاشكم بذلك. هذا الموضوع الذي نناقشه، حول كيف اعرف هوية المرسل في صراحة، هناك أكثر من تقنية.

تقنية الانتقاء، وهي استراتيجية تندرج تحت بيان التسلل، وكل ما هو ضروري هو أن تظل على اتصال مع الفرد وتجعله يقودك إلى أقصى درجة، وبعد ذلك ترسل اتصالًا يتم من خلاله كل معلومة يمكن معرفة هذا الشخص السري.

الاستراتيجية اللاحقة هي من خلال تطبيق معين، التطبيق في هذه البقعة يجعلك اتصالًا مثل اتصال لا لبس فيه.

وبعد ذلك تضيف هذا الاتصال في كل مرحلة من مراحل الترفيه الافتراضية التي تستخدمها.

وبعد ذلك عندما يترك أي شخص انطباعًا عليك أن تدرك سجل الفيسبوك لهذا الفرد ليعرف كيف تجيب عليه.

سنتحدث في هذا الموضوع عن كيف اعرف من يكتب لي علي صراحة Detector لتطبيق صراحة، وهذا التطبيق يتطلب التسجيل، وهو سهل. يجب عليك ببساطة تكرار الاتصال بشكل صريح وسريع في الحقل المتوقع، وإضافة اسم مستخدم وكلمة سرية، وهنا تكون قد انتهيت من دورة التسجيل.

اكتشف عدد قليل من الشباب السوريين المهتمين ببرمجة التطبيقات طريقة أخرى تمكن عملاء صراحة من معرفة منابع الرسائل التي يتلقونها على موقع صراحة.



لينك الصراحة الاستراتيجية الجديدة هي تطبيق يسمى "Sarahah Detector" والذي يسمح لك، في أعقاب التسجيل بسجل مشابه، بمعرفة المصدر بشكل لا لبس فيه.

أعلن مبتكرو تطبيق كيف اعرف هوية المرسل في صراحة الكشف شخصية رسائل صراحة

أن التطبيق سيكون مجانيًا لفترة محدودة بعد التسجيل.يساعد العملاء في التعرف على شخصين، وبعد ذلك يتم دفع المساعدة.

ومع ذلك تطبيق معرفة، أوضح المصممون أن هناك ترتيبًا يركزون عليه الآن لتغيير التطبيق الجديد ليصبح مجانيًا تمامًا، خلال الإطار الزمني الذي يقترب.التطبيق سهل الاستخدام ويمكن فهمه في 3 مراحل فقط.

في أعقاب تنزيل التطبيق، يُتوقع منك التسجيل فيه عن طريق إدخال معلومات سراحة القياسية.

تبدأ بتكوين اتصالك الحاد، وبعد ذلك تقوم بإدخال اسمك في التطبيق، وهو اسم مشابه في الاتصال قبل النقطة.

آخر تقدم للتسجيل هو إدخال العبارة السرية الخاصة بك، ثم، في هذه المرحلة، انقر فوق "تسجيل".