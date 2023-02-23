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قصة عشق: مسلسل اخوتي الحلقة 70 مترجمة HD 3isk | ايجي بست اخوتي الحلقة 70 Kardeslerim

الفجر الفني
مسلسل اخوتي الحلقة
مسلسل اخوتي الحلقة 70 مترجمة HD 3isk

مسلسل تركي يبدأ بثه عام 2021. يبث كل يوم سبت على قناة ITV من 20 فبراير 2021. NGM، التي عملت في سلسلة ابنة السفير، تستعد لمشروع جديد بعنوان "أخي".

تحكي حلقة "أخي" قصة مجموعة من الإخوة ماتوا معًا وكفاحهم من أجل الحياة. الحب حتى تنقلب حياتهم رأسًا على عقب في يوم مظلم يظلم طرقهم ويتركهم وحدهم مع والديهم. سيكون Celil Nalçakan وAhu Yağtu وKaan Sevi الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة Kardeşlerim، والتي ستظهر على الشاشة أثناء إنتاج NGM Media، إحدى شركات الإنتاج الجديدة في السوق. ومن المنتظر أن يكون مسلسل "أخي" من إنتاج نازلي هابيتورك أحد منتجي فيلم "ابنة السفير" من النوع الدرامي.

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للمشاهدة أضغط علي كلمة مسلسل اخوتي الحلقة 70 قصة عشق

وتدور احداث مسلسل اخوتي الحلقة عن الأخوة الأربعة وكفاحهم من أجل الحياة، كانوا يعيشون حياة سعيدة مع والديهم، كانوا فقراء بجيوب فارغة لكن قلوبهم مليئة بالحب، وتنقلب حياتهم بيوم مظلم أظلم حياتهم وتركهم وحيدين دون والديهم، ومسلسل اخوتي التركي من بطولة جليل نالجكان; خالد أوزغور ساري; بلال يغيت.

ممثلين مسلسل اخوتي

حقق المسلسل نسب مشاهدات عالية منذ بداية عرضه من العام الماضي، ومازال مستمر في النجاح، ينتظر الجمهور الحلقات الجديد من الجزء الحصري، بالرغم من مرور وقت قصير على عرضه، مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، كما وجمع العمل حقبة من أبرز الممثلين وأشهر النجوم في تركية، وهم:

  • جليل نالجكان لعب دور عاكف أتاكول.
  • أهو ياغتو لعبت دور سوزان مانياسلي.
  • كونيت ميتي أدى شخصية أورهان إرين.
  • فاديك سيفين أتاسوي أدى شخصية شينجول إرين.
  • هاليت أوزجور ساري لعب دور قادير إرين.
  • يجيت كوجاك أدى دور عمر ارين.
  • سو بورسو يازجي كوسكيون أدت شخصية آسيا إرين.
  • أيلين أكبينار لعبت شخصية إمل إرين.
  • اونور سعيد ياران لعب دور دوروك اتاكو.
  • ميليسا مينكاري لعبت شخصية ايبيكا إرين.
  • رجب أوستا في دور بيريك أوزكايا.
  • ليزجي كوميرت في دور سوزان كيليك.
  • ليلى ايرام سلمان في دور تاليا.
  • جوزدة توركير في دور هاريكا.
  • داملا سو إيكيز أوغلو في دور ميليسيا أتاكول.
  • شاغلا شيميشك في دور عائشة.
  • سيمجي سيلشوك في دور نبهات أتاكول.
  • جيهان شيميشك في دور ولجان إيران.
  • كان سيفي في دور مظلوم.
  • مراد أونوك يلعب دور مانان كانيسلي ولكن ينتهي دوره في الحلقة الثامنة بعد تعرضه لحادث مسوري عقب علمه بخيانة سوزان وعاكف له.
اسم ممثلين مسلسل إخوتي كاملة - مجلة محطات
مسلسل اخوتي الحلقة 70 مترجمة HD 3isk

حيث تحكي قصص كل من قادير، عمر، آسيا وأمل. الأخوة الأربعة وكفاحهم من أجل الحياة.حيث كانوا يعيشون حياة سعيدة مع والديهم. كانوا فقراء بجيوب فارغة لكن قلوبهم مليئة بالحب.وتنقلب حياتهم بيوم مظلم أظلم حياتهم وتركهم وحيدين دون والديهم.

مشاهدة وتحميل مسلسل اخوتي الحلقة 70 كاملة اون لاين بجودة عالية kardeslerim 70 Bölüm المسلسل التركي الدرامي الجديد اخوتي 70 مترجم للعربية من فريق قصة عشق، وتدور الأحداث حول عائلة تعيش مع بعض بكامل الود والحب وتتكون من اثنين اولاد ذكور واثنتين فتيات فكانت حياتهم فارغة الاموال ولكن كانت مليئة بالحب فتتغير تغير شديد وذلك عندما يذهب والديهما بعيدا ويتركون ابنائهم وحيدون.

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