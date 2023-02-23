بث مباشر مباراة الشباب والدحيل يلا شوت match hd|ماتش الشباب بث مباشر|مشاهدة مباراة الشباب ضد الدحيل

الفجر الرياضي

بث مباشر مباراة الشباب والدحيل يلا شوت  ، يهتم الجمهور بمشاهدة البث المباشر لمباراة الدحيل والشباب في دوري أبطال آسيا 2022-2023.

يلتقي فريق الدحيل القطري مع منتخب الشباب السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يدخل الفريقان بهدف تحقيق النصر والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة المنافسة لتحقيق اللقب الأول لكل منهما.

رابط لمشاهدة البث المباشر لمباراة الشباب والدحيل

وتصدر الفريقان مجموعتهما في دور المجموعات، حيث تصدر الدحيل المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، بينما تصدر الشباب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.

ونجح الدحيل في التأهل لربع النهائي بعد تغلبه على الريان القطري بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

فيما تأهل الشباب على حساب المنتخب الأوزبكي ناساف بعد فوزه بهدفين حرتين.

وسيلتقي الفائز في تلك المواجهة الفائز في مباراة الهلال وفولاد في نصف النهائي، ثم يواجه الفائز فريق أوروا في النهائي.

وستنقل المباراة على قنوات الكاس القطرية المشفرة، وقنوات بي إن سبورت المخصصة للمباريات الآسيوية، وكذلك قنوات أبوظبي بريميوم عبر تطبيق ستارز بلاي، وقنوات SSC السعودية.

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مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر يلا شوت 

تُذاع مباراة الشباب والدحيل على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الثمامة.

وستنقل مباراة الشباب والدحيل على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورت بصوت المعلق عامر الخضيري، وكذلك على شاشة كأس قطر بصوت المعلق أحمد الطيب.

المعلق ووصف أحداث المباراة المعلق أحمد الحامد عبر قناة أبو ظبي، والمعلق عبد الله الحربي عبر قناة SSC السعودية.

تشكيل الدحيل المتوقع

حراسة المرمى: زكريا

خط الدفاع: الراوي _ فرنانديز _ أيمن _ البريك

خط الوسط: لويز _ بوضياف _ محمد _ نام

خط الهجوم: أولونجا _ المعز علي

تشكيل الشباب المتوقع

حراسة المرمى: كيم

خط الدفاع: الصقور _ الشراي _تمبكتي _ الحربي

خط الوسط: القحطاني _ شراحيلي _ بانيغا

خط الهجوم: جوانكا _ ميتا _ باهبري

 

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