بث مباشر الشباب والدحيل يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الشباب ضد الدحيل بث مباشر اليوم الخميس 23-02-2023

البث المباشر لمباريات الشباب والدحيل في دوري أبطال آسيا، يبحث مشجعو كرة القدم في كل مكان عن روابط بث مباشر لمتابعة المباريات، حيث ينتظر الجماهير مباراة الشباب القطري والدحيل.

بث مباشر الشباب والدحيل

تقوم مجموعة من القنوات بنقل احداث مباراة الشباب والدحيل في دوري ابطال اسيا وهي كالتالي: “قناة Abu Dhabi Sports Asia 1، وقناة Alkass Five HD، وقناة SSC1 HD، وقناة beIN Sports AFC HD، وتطييق شاهد Shahid VIP”.

التشكيل المتوقع لـ “الشباب”

ويعتمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو وأمامه جريجورز كوريشوياك وحسان تمبكتي وفواز الصقور وحسان تمبـكتي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رياض شراحيلي وحسين آل منصر وإيفر بانيجا وتركي العمار مع ثنائي الهجوم كريستيان جوانكا أو سانتي مينا وهاتان باهبري، حيث يأمل في تحقيق الفوز اليوم، وقدم الفـــريق مواجهات قوية خلال المجموعات، ودور الـ16.

اضغط علي مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الشباب والدحيل بث مباشر

التشكيل المتوقع لـ “الدحيل”

حراسة المرمى: شهاب الليثي

في خط الدفــاع: سلطان البريك، هشام الراوي، يوسف أيمن، محمد النعيمي

في خط الوسط: خالد محمود، فرجاني ساسي، نام تاي هي

في خط الهجوم: إسماعيل محمد المعز علي، مايكل أولونجا.

المواجهة المرتقبة _ مباراة الشباب والدحيل

ينتظر اليوم مواجهة نارية في مباراة الشباب والدحيل، حيث تكون المواجهة قمة في كل شىء في ظل حاجة كل فريق إلى الوصول للدور الأخير في مجموعة الشرق، والتأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة الفريق الياباني ذهابا وإيابا.

ويقدمان كلا الفريقين أفضل أداء لهما منذ مدة طويلة، والدليل على ذلك الأرقام التي تطرقنا لها، لذا سنكون على موعد مع مباراة متكافئة صعبة، وربما مليئة بالأهداف.

تابع: معلق مباراة الهلال ضد فولاذ في دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة _ مباراة الشباب والدحيل

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية حقوق البث الحصرية لبث مباريات دوري أبطال آسيا 2023، حيث أعلنت عدد من القنوات بث مباراة الشباب والدحيل اليوم، من هذه القنوات:

قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية:

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11054 (أفقي).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة القناة: HD.

قناة أبو ظبي الرياضية:

نايل سات: التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

هوت بيرد: التردد: 11747 عمودي 27500 3/4

ياه سات A1: التردد: 12054 أفقي 27500 8/9

قناة الكاس القطرية، جاءت بتردد 11919 أفقي، بمعدل ترميز H 27500، على القمر الصناعي نايل سات.

قناة SCC السعودية، وتكون بالخطوات التالية على القمر عرب سات: