مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل



أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، قرارا وزاريا، بمد فترة التصفية الموسمية الأولى" الأوكازيون الشتوي" حتى 21 مارس المقبل.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أن القرار الصادر ألزم المحال التي سوف تدخل الأوكازيون، بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية التموين بنطاق كل محل، إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الأوكازيون.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن نسب التخفيضات في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون تتراوح مابين ال 25% والـ 50% في الكثير من المحال المشاركة.

وأكد أن المديريات ما زالت تفتح ابوابها امام الراغبين بالاشتراك في الأوكازيون بتقديم المستندات المطلوبة للمشاركة به.

وأضاف أنه يتم يوميا توجيه حملات للتأكد من السلع المعروضة، وجودتها والتزام المحال المشاركة بالتخفيضات، ووضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون.

وأشار إلى أن عدد المحال التى شاركت فى الأوكازيون الآن وصل إلى 2862 محالا.