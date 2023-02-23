الشباب ضد الدحيل BEIN AFC |يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم في دوري

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا، ويلعب منتخب الشباب السعودي مع نظيره القطري الدحيل، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم لأندية المنطقة الغربية.
الشباب يواجه الدحيل، في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يقام بنظام البطولة المشترك في قطر.

وتأهل الشباب السعودي إلى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الأوزبكستاني أف سي ناساف بهدفين دون رد.

فيما تقدم المنتخب القطري، الدحيل، بعد فوزه على الريان بركلات الترجيح، بنتيجة (7-6) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بتعادل إيجابي بهدف للمباراة ذاتها.

موعد مباراة الشباب والدحيل اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
وتقام مباراة الشباب والدحيل على استاد الثمامة مساء اليوم الخميس 23 فبراير الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة بتوقيت السعودية 6 بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة الشباب والدحيل اليوم ضمن دوري أبطال آسيا
ستنقل المباراة على قنوات beIN Sports AFC HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وAlkass Five HD وSSC1 HD.

يشار إلى أن مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للأندية الغربية ستقام بين الهلال السعودي وفولاد خوزستان من إيران.

تقام دوري أبطال آسيا على نظام الأندية الشرقية، ويتأهل منها فريق واحد لمواجهة فريق الأندية الغربية في المباراة النهائية.

انتهت المنافسة في دول شرق آسيا في أغسطس الماضي، حيث تأهل الياباني أوراوا ريدز للنهائي.

 

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