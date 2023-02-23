قصة عشق مسلسل اخوتي الحلقة 71 مترجمة دون إعلانات الحادية والسبعون مترجم للعربية

حققت المسلسلات التركية نجاحًا هائلًا في الآونة الأخيرة، وكان الجمهور العربي يبحث عنها بشغف، نقدم لكم أشهر المسلسلات التركية وأكثرها بحثًا في الآونة الأخيرة. الجدير بالثناء أن من بين هذه الأعمال بعض الأعمال المسلسلة التي صدرت منذ سنوات عديدة، ولا تزال في أذهان الجمهور ومتابعاتهم.

مسلسل اخوتي الحلقه 71 مترجمة قصة عشق كاملة، أعلنت الشركة المنتجة عن استكمال عرض حلقات مسلسل اخوتي الجزء الثالث حلقة 71 مترجمة كاملة دون توقف، ويعد مسلسل اخوتي الحلقه 71 مترجم عربي أحد أبرز الأعمال المعروضة مؤخرًا، واستطاع أن ينافس على جوائز عديدة، بعد أن نجح مسلسل اخوتي الحلقه 71 مترجمة في حجز مكانة داخل قلوب جماهيره.

Continuing Brothers هي دراما رومانسية تركية مستمرة على التلفزيون التركي وهي قيد الإنتاج حاليًا في عام 2023. الحلقة الأولى من المسلسل ستعرض يوم 20 فبراير 2023، كما ستعرض حلقات جديدة من المسلسل. كل أسبوع، يتكون المسلسل من 18 حلقة كاملة باللغة التركية، مدة كل منها ساعتين إلى ساعتين ونصف. انطلاقا من عدد المؤلفين والتخيلات.

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وواصل مسلسل اخوتي ٧١ مترجمة قصة عشق، أحداث التشويق بعدما أضاف طاقم العمل نوعًا من التجديد داخل الأحداث، ليتضمن مسلسل اخوتي ٧١ مترجم أحداث نارية، جعلت الملايون يشيدون به.

نسب مشاهدات مسلسل إخوتي

وفي سياق الحديث عن المسلسل والقصة الأساسية التي تدور الاحداث حولها، فإن عرض الحلقة الأولى لمسلسل Kardeşlerim قد حقق نسب مشاهدة مرتفعة جدًا، ولكن من المتعارف عليه أن نسب المشاهدات أحيانًا ترتفع في جميع مسلسلات تركيا وأحيانًا أخرى ينخفض، وجاءت نسب المشاهدة على النحو التالي:

الحلقة الأولى في 20 من شهر فبراير 2021 م وصل الريت إلى 5.65.

الحلقة الخامسة في 20 من شهر مارس 2021 م وصل الريت مرتفعًا إلى 9.02.

الحلقة العاشرة في 24 من شهر إبريل 2021 م ارتفع الريت ووصل إلى 10.15.

الحلقة الخامسة عشر في 30 من شهر مايو 2021 انخفض الريت قليلًا وأصبح 9.19.

الحلقة الثامنة عشر في 19 من شهر يونيو 2021 م انخفض الريت مؤة أخرى ووصل إلى 9.04.

ممثلين مسلسل اخوتي

حقق المسلسل نسب مشاهدات عالية منذ بداية عرضه من العام الماضي، ومازال مستمر في النجاح، ينتظر الجمهور الحلقات الجديد من الجزء الحصري، بالرغم من مرور وقت قصير على عرضه، مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، كما وجمع العمل حقبة من أبرز الممثلين وأشهر النجوم في تركية، وهم:

جليل نالجكان لعب دور عاكف أتاكول.

أهو ياغتو لعبت دور سوزان مانياسلي.

كونيت ميتي أدى شخصية أورهان إرين.

فاديك سيفين أتاسوي أدى شخصية شينجول إرين.

هاليت أوزجور ساري لعب دور قادير إرين.

يجيت كوجاك أدى دور عمر ارين.

سو بورسو يازجي كوسكيون أدت شخصية آسيا إرين.

أيلين أكبينار لعبت شخصية إمل إرين.

اونور سعيد ياران لعب دور دوروك اتاكو.

ميليسا مينكاري لعبت شخصية ايبيكا إرين.

رجب أوستا في دور بيريك أوزكايا.

ليزجي كوميرت في دور سوزان كيليك.

ليلى ايرام سلمان في دور تاليا.

جوزدة توركير في دور هاريكا.

داملا سو إيكيز أوغلو في دور ميليسيا أتاكول.

شاغلا شيميشك في دور عائشة.

سيمجي سيلشوك في دور نبهات أتاكول.

جيهان شيميشك في دور ولجان إيران.

كان سيفي في دور مظلوم.

مراد أونوك يلعب دور مانان كانيسلي ولكن ينتهي دوره في الحلقة الثامنة بعد تعرضه لحادث مسوري عقب علمه بخيانة سوزان وعاكف له.

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ويحظى مسلسل اخوتي التركي بمتابعة كبيرة للغاية من قبل الملايين من المتابعين والمشاهدين في العالم العربي ويتشوق المشاهدون لمشاهدة أحداث مسلسل اخوتي الحلقة 71 فكونوا معنا خلال الأسطر القادمة، ولا يمكن عرض الحلقة 71 الا بعد أن تقوم القناة الحصرية الناقلة له بعرضه.

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