مسلسل اخوتي مترجم حلقة ٧١ موقع قصة عشق الاصلي 3isk الحلقة الـ 71

مسلسل أخوتي 71، الذي وصفه الكثيرون بأنه مسلسل رائع، إثر أحداث مسلسل أخي 71، اشتهر المسلسل المترجم بالعربية بسرعته في الحلقات الماضية، باستثناء إشعال الأحداث قلب المشهد لأخي 71 إعلانًا مقلوبًا، بعد أن اتسم بالرومانسية والجو الهادئ، أصبحت الترجمة العربية لأخي 79 إعلانًا تجاريًا، بعد إضافة الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الرائعة المشكلات الاجتماعية التي تطرأ.

مسلسل My Brothers 71 الذي نجح في اكتساح المد والجزر وأصبح من أهم المسلسلات التركية التي تم بثها في هذا العدد وواحد من أشهر المسلسلات على جوجل، يبدأ المسلسل بحلقة أسبوعية موعدها My Brothers 71، العنوان الفرعي هي قصة حب الليل.

مسلسل اخوتي الحلقة الموسم الثالث، أحد المسلسلات التركية التي باتت تحتل مرتبة متقدمة بعدد عمليات البحث على الانترنت، ويُتابعه ملايين المشاهدين عبر القنوات التركية لتي تبثه باللغة التركية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة وقد أصبح مسلسل اخوتي حديث النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مسلسل اخوتي الحلقة 71 الجزء الثاني التريند بالعديد من الدول العربية.

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قصة مسلسل اخوتي ويكيبيديا، تضمن العمل الدرامي الكثير من الأحداث المثيرة التي استطاعت أن تجذب المشاهد وتجعله يتابع الحلقات أولًا بأول، وقمنا باضافة كافة ما يود المتابع التعرف عليه بخصوص المسلسل وأحداثه وفريق العمل.

ممثلين مسلسل اخوتي

حقق المسلسل نسب مشاهدات عالية منذ بداية عرضه من العام الماضي، ومازال مستمر في النجاح، ينتظر الجمهور الحلقات الجديد من الجزء الحصري، بالرغم من مرور وقت قصير على عرضه، مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، كما وجمع العمل حقبة من أبرز الممثلين وأشهر النجوم في تركية، وهم:

جليل نالجكان لعب دور عاكف أتاكول.

أهو ياغتو لعبت دور سوزان مانياسلي.

كونيت ميتي أدى شخصية أورهان إرين.

فاديك سيفين أتاسوي أدى شخصية شينجول إرين.

هاليت أوزجور ساري لعب دور قادير إرين.

يجيت كوجاك أدى دور عمر ارين.

سو بورسو يازجي كوسكيون أدت شخصية آسيا إرين.

أيلين أكبينار لعبت شخصية إمل إرين.

اونور سعيد ياران لعب دور دوروك اتاكو.

ميليسا مينكاري لعبت شخصية ايبيكا إرين.

رجب أوستا في دور بيريك أوزكايا.

ليزجي كوميرت في دور سوزان كيليك.

ليلى ايرام سلمان في دور تاليا.

جوزدة توركير في دور هاريكا.

داملا سو إيكيز أوغلو في دور ميليسيا أتاكول.

شاغلا شيميشك في دور عائشة.

سيمجي سيلشوك في دور نبهات أتاكول.

جيهان شيميشك في دور ولجان إيران.

كان سيفي في دور مظلوم.

مراد أونوك يلعب دور مانان كانيسلي ولكن ينتهي دوره في الحلقة الثامنة بعد تعرضه لحادث مسوري عقب علمه بخيانة سوزان وعاكف له.

مسلسل اخوتي مترجم حلقة ٧١ موقع قصة عشق

مشاهدة وتحميل مسلسل اخوتي الحلقة 71 كاملة اون لاين بجودة عالية kardeslerim 71 Bölüm المسلسل التركي الدرامي الجديد اخوتي 71 مترجم للعربية من فريق قصة عشق، وتدور الأحداث حول عائلة تعيش مع بعض بكامل الود والحب وتتكون من اثنين اولاد ذكور واثنتين فتيات فكانت حياتهم فارغة الاموال ولكن كانت مليئة بالحب فتتغير تغير شديد وذلك عندما يذهب والديهما بعيدا ويتركون ابنائهم وحيدون.