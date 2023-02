الان: مشاهدة مسلسل اخوتي الحلقة 72 مترجمة كاملة قصة عشق شاهد HD بجودة عالية esheeq

مسلسل أخي الحلقة 72 لذلك، فهو من أكثر الأعمال التركية التي تم البحث عنها على محرك Google العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أنه يتزامن مع موعد الإصدار المرتقب للحلقة الثانية والستين من مسلسل "أخي" بعنوان "قصة حب السبت".

وهكذا، يعيش عشاق الدراما التركية، وخاصة عشاق مسلسل My Brothers 72، حالة من النعيم والفرح، يترجمون قصة حب كاملة. تعلن شركة الإنتاج عن إطلاق مسلسل My Brother الجزء الثالث مترجمة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسلسل My Brother 72 مترجم للعربية كان من أبرز الإدخالات في العروض الأخيرة ويخوض العديد من الجوائز. ثم بعد انتهاء المسلسل تمكنت الحلقة المترجمة 72 من أخي من تأمين مكان في قلوب المعجبين.

تدور أحداث مسلسل إخوتي حول مجموعة من الأخوة الذين يعيشون نفس المصير المحتوم، وكفاحهم من أجل الحياة، في البداية كانوا يعيشون حياة سعيدة بين والديهم، كانوا فقراء بجيوب فارغة لكن قلوبهم مليئة بالحب، إلى أن تنقلب حياتهم بيوم مظلم أظلم طريقهم وتركهم وحيدين دون والديهم، سوف يكون Celil Nalçakan وAhu Yağtu وKaan Sevi الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة Kardeşlerim، والتي ستظهر على الشاشات تحت إنتاج NGM Media، إحدى شركات الإنتاج الجديدة في السوق. ومن المنتظر أن يكون مسلسل My Brothers الذي ستنتجه نازلي هيبتورك أحد منتجي “ابنة السفير” من النوع الدرامي.

للمشاهدة أضغط علي كلمة مسلسل اخوتي الحلقة 72 قصة عشق

مشاهدة وتحميل مسلسل اخوتي الحلقة 72 كاملة اون لاين بجودة عالية kardeslerim 72 Bölüm المسلسل التركي الدرامي الجديد اخوتي 72 مترجم للعربية من فريق قصة عشق، وتدور الأحداث حول عائلة تعيش مع بعض بكامل الود والحب وتتكون من اثنين اولاد ذكور واثنتين فتيات فكانت حياتهم فارغة الاموال ولكن كانت مليئة بالحب فتتغير تغير شديد وذلك عندما يذهب والديهما بعيدا ويتركون ابنائهم وحيدون.

ممثلين مسلسل اخوتي

حقق المسلسل نسب مشاهدات عالية منذ بداية عرضه من العام الماضي، ومازال مستمر في النجاح، ينتظر الجمهور الحلقات الجديد من الجزء الحصري، بالرغم من مرور وقت قصير على عرضه، مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، كما وجمع العمل حقبة من أبرز الممثلين وأشهر النجوم في تركية، وهم:

جليل نالجكان لعب دور عاكف أتاكول.

أهو ياغتو لعبت دور سوزان مانياسلي.

كونيت ميتي أدى شخصية أورهان إرين.

فاديك سيفين أتاسوي أدى شخصية شينجول إرين.

هاليت أوزجور ساري لعب دور قادير إرين.

يجيت كوجاك أدى دور عمر ارين.

سو بورسو يازجي كوسكيون أدت شخصية آسيا إرين.

أيلين أكبينار لعبت شخصية إمل إرين.

اونور سعيد ياران لعب دور دوروك اتاكو.

ميليسا مينكاري لعبت شخصية ايبيكا إرين.

رجب أوستا في دور بيريك أوزكايا.

ليزجي كوميرت في دور سوزان كيليك.

ليلى ايرام سلمان في دور تاليا.

جوزدة توركير في دور هاريكا.

داملا سو إيكيز أوغلو في دور ميليسيا أتاكول.

شاغلا شيميشك في دور عائشة.

سيمجي سيلشوك في دور نبهات أتاكول.

جيهان شيميشك في دور ولجان إيران.

كان سيفي في دور مظلوم.

مراد أونوك يلعب دور مانان كانيسلي ولكن ينتهي دوره في الحلقة الثامنة بعد تعرضه لحادث مسوري عقب علمه بخيانة سوزان وعاكف له.

مسلسل اخوتي الحلقة 72 مترجمة كاملة قصة عشق

أيضا، ونافس مسلسل اخوتي الحلقه 72 مترجمة بقوة ضمن قائمة أفضل المسلسلات لموسم 2023. حيث حقق مسلسل اخوتي 72 مترجم عربي نسب مشاهدة عالية فاقت التوقعات. علاوة على ذلك، ترقب الكثير من عشاق المسلسلات التركية معرفة موعد عرض مسلسل أخوتي 72 مترجم موقع قصة عشق كاملة. ومن ثم، وذلك بعدما نجح مسلسل أخوتي 72 مترجمة في إعجاب الملايين من عشاق الدراما التركية في مصر والوطن العربي.