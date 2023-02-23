يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة الشباب والرائد يلا شووت يوتيوب | Al-Ittihad Jeddah vs Al Raed مباشر

البث المباشر لمباراة الاتحاد والرائد، ومشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشان السعودي للمحترفين، حيث يبحث مشجعو الكرة السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين آل. - فرق الاتحاد والرائد.

يريد نادي الاتحاد تحقيق النصر من أجل التقدم إلى القمة والتنافس مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين، بينما يريد الرائد تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، من أجل تحقيق مركز جيد في البطولة. المنافسة المحلية.

فيما يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد لمواجهة نادي الرائد اليوم الخميس 23 فبراير 2023، في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشان للمحترفين السعودي، في مواجهة الوصول إلى القمة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الرائد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند السابعة والنــصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد الرائد اليوم في الـــدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الاتحاد والرائد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب الملك عبد الله الدولي.

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: غروهي.

في خط الدفاع: أحمد حجازي، شراحيلي، الشنقيطي، هوساي.

في خط الوسط: طارق حامد، هنريكي، روماريو، كورونادو، عبد العزيز البيشي.

في خط الهجوم: هيلدر كوستا.

التشكيل المتوقع لـ “الرائد”

حراسة المرمى: هيريرين

في خط الدفــاع: الصحابي، سانتوس، سالم

في خط الوسط: الدوسري، الفرحان، هنريكي، الخثلان

في خط للهجوم: الزين، البركاوي، الغامدي.