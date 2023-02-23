يلا كورة مشاهدة مباراة الإتحاد والرائد بث مباشر يلا شوت في مباراة الدوري السعودي

يتطلع اتحاد جدة إلى مواصلة انتصاراته بفوزه السادس على التوالي، ليبقى مؤقتًا في الصدارة بمفرده، بانتظار نتيجة المباراة الفائزة التي تتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف، وستواجه دمك السبت المقبل في. نهاية نفس المباراة. دائري.

يغيب اتحاد جدة أمام الرائد أحمد حجازي بسبب تراكم البطاقات الصفراء ومهند الشنقيطي بسبب الإصابة، فيما لم يتحدد موقف الثنائي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق ومدافع الفريق زكريا الحصافي. للمشاركة، على الرغم من أنهم أكملوا التصفيات. تمارين. للفترة الماضية.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الفريقين بفوز الاتحاد، بفضل هدف دون رد سجله الفيلق المصري أحمد حجازي.

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد اليوم في دوري روشن السعودي 2023

يستعد فريق اتحاد جدة، الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، للقاء ضيفهم الرئيسي اليوم الخميس، في إطار الجولة الـ18 من "اليوم التأسيسي" للدوري السعودي "راشين" في الرياضة. مدينة. ملعب "باسم الملك عبد الله. صوت صافرة لقاء بين النقابة والرائد في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة المحلي وثمانية وثلاثين بتوقيت السعودية، ويتم نقلها عبر القنوات:

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SSC5 HD / التعليق: فهد العتيبي

SSC5 SD / التعليق: فهد العتيبي

تطبيق Shahid VIP / مُعلق بواسطة: فهد العتيبي

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر اليوم في دوري روشن السعودي

يلا بث مباشر لمباراة "الاتحاد" ودوري الدرجة الأولى السعودي - يبحث مشجعو الكرة السعودية الذين يتطلعون إلى المباراة القادمة بين الاتحاد والرائد عن روابط البث أثناء مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في دوري المحترفين السعودي ". يريد الاتحاد الفوز حتى يتمكن من الصعود إلى القمة ومنافسة النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما يريد الرائد الفوز حتى يتمكنوا من وضع أنفسهم بشكل جيد في المنافسة المحلية. فيما يستعد الفريق الأول لنادي الاتحاد لمواجهة نادي الرائد اليوم 23 فبراير 2023 في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، على أمل الفوز بالبطولة.