بث مباشر الاتحاد اليوم SSC: مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم بث مباشر يلا شوت دوري روشن

البث المباشر لمباراة الاتحاد اليوم، حيث يلتقي الاتحاد والرائد في دوري المحترفين السعودي، وانتهى اللقاء الأخير بالنتيجة التالية: الاتحاد 2 - 1 الرائد.

قبل مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر التقى هذان الفريقان 18 مرة في المواسم العديدة الماضية بناء على المعطيات المتوفرة لدينا.

ومن بين اللقاءات الـ 18 السابقة، فاز الاتحاد بـ 12 مباراة، فيما حقق الرائد 2. 4 مباريات انتهت بالتعادل. الاتحاد يبلي بلاءً حسنًا على أرضه فيما يؤدي الرائد في المتوسط ​​على أرضه في المباريات السابقة بين الاتحاد والرائد.

مباراة الرائد مع دخول هذه المباراة، حصل الاتحاد على 15 نقطة من آخر 5 مباريات، سواء على أرضه أو خارج أرضه. بمعدل 3 نقاط لكل لعبة.

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البث المباشر لمباراة الاتحاد والمباراة الرئيسية اليوم قد هبطت واحدة فقط من تلك المباريات. وسجل الاتحاد 14 هدفا في آخر 5 مباريات.

يبني الزخم بالفعل للاتحاد حيث خاض 6 مباريات دون هزيمة. لقد فازوا في 5 من آخر 5 مباريات لعبوها.

حافظ الاتحاد على نظافة شباكه 4 مرات في آخر 5 مباريات، واستقبلت شباكه 1 أهداف خلال هذه الفترة. بشكل عام هذا الموسم، حافظ دفاعهم على نظافة شباكهم 11 مرة.

ولم يخسر الاتحاد في المباريات الخمس التالية في هذه المباراة أمام الرائد، بعد فوزه 5 وتعادل 0. وأحرز 14 هدفا في تلك المباريات الخمس.

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انتهت مباراة واحدة فقط من آخر 5 مباريات للاتحاد بتسجيل الفريقين. لقد فازوا في 5 من تلك الألعاب الخمس. بشكل عام، هبطت 5/17 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم.

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يرجح أن يسجل الاتحاد اليوم، إذ سجل في آخر 6 مباريات في هذه المباراة وسجل 14 هدفا في آخر خمس مباريات.

البث المباشر لمباراة الاتحاد والرائد يلا شوت. بدخوله هذه المباراة، حصل الرائد على 5 نقاط من آخر 5 مباريات سواء على أرضه أو خارج أرضه.

هذا هو 1 نقطة لكل لعبة في المتوسط. لقد هبطت في 4 مثيرة للاهتمام من تلك الألعاب. وسجل الرائد 8 مرات في آخر 5 مباريات.

قدم الرائد أداءً جيدًا ولعب الآن مباراتين دون هزيمة، ومن الممكن رؤية هدفين هنا، حيث انتهت آخر 9 مباريات للرائد بهدفين أو أكثر.

في آخر 5 مباريات، انتهت 4 من تلك المباريات بتسجيل كلا الفريقين. مباريات الموسم الحادي عشر.