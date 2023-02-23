متهمين الشركة بالنصب.. سكان "كابيتال إيست" مدينة نصر يستغيثون بمجلس الوزراء

استغاث سكان مشروع كابيتال إيست في مدينة نصر، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب الوضع المتدني الذي تعاني منه الوحدات السكنية، كما أنها لا تتمتع بالخدمات الحكومية مثل عداد الكهرباء والمياه، ونظافة الطرق والشوارع داخل المشروع السكنّي.



وأوضح أحد السكان، قائلًا:" اشتريت من شركة تبارك Tabarak Developments، من أكثر من ٥ لـ ٧ سنين، واستلمت شقتي من سنة ونص، والمشروع لا يوجد به عداد كهرباء ولا عداد مياه رسمي حتى الآن، كما لا يوجد وسائل للحماية المدنية ".

وتابع: “لا توجد خطوط أرضي حتى الآن، لا يوجد مصاعد في عمارتي، بالإضافة لوجود هبوط ارضي في الأرصفة حول المشروع، ويوجد مخالفات على المشروع والشركة تتنصل من المسؤولية وتماطل والقمامة موجودة في كل مكان”.

وأشار الساكن إلي أنه لا يوجد حمامات سباحة ولا جيم ولا مركز أطفال ترفيهي، بالرغم من أن هناك أكثر من ١٢٠ أسرة تعيش الآن بالمشروع.

وفي نهاية الاستغاثة قال: "نحن نستغيث بمجلس الوزراء للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما نحذر من المطور العقاري الذي يضر بمناخ الاستثمار في مصر وخصوصًا أن لديه مكاتب مبيعات في دول الخليج العربي".