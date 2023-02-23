"سايبم" الإيطالية تجدد اتفاقيات تعاون مع "بتروجيت" و"إنبي"



جددت "سايبم"، إحدى شركات مجموعة إيني الإيطالية، اتفاقيات تعاون مع شركتي "بتروجيت" و"إنبي" المصريتين تتمتعان بتاريخ طويل من الشراكة في تنفيذ المشاريع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة ومقرها سان دوناتو بميلان، فقد تم توقيع الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول 2023 "إيجيبس"، أهم معرض تجاري ومؤتمر عن النفط والغاز والطاقة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

مذكرة التفاهم الموقعة مع بتروجيت، والتي تجدد الاتفاقية الموقعة في عام 2020، تتعلق بمتابعة المبادرات الجديدة المحتملة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة الجديدة في شمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن تزداد الاستثمارات بشكل كبير في المستقبل القريب.

وبحسب البيان، ستتيج مذكرة التفاهم لشركة "سايبم" أن تكون أكثر قدرة على المنافسة في المنطقة.

وتؤكد سايبم أيضًا أن اتفاقية التعاون الموقعة مع إنبي، والتي تجدد الاتفاقية الموقعة بالفعل في عام 2019، تتعلق بتنفيذ خدمات الهندسة المشتركة للمبادرات الجديدة المحتملة التي يتعين متابعتها عالميًا.

ستسمح الاتفاقية، الموقعة مع إنبي، لشركة سايبم بالوصول إلى المهارات والخدمات الهندسية المحلية في مصر، في منطقة ذات إمكانات تطوير عالية في البنية التحتية للطاقة، مرتبطة أيضًا بانتقال الطاقة.

تعزز كلتا الاتفاقيتين علاقة شركة "سايبم" طويلة الأمد مع الشركات المصرية الرائدة وستسمح للشركاء بتعزيز قدرتهم التنافسية.