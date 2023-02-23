مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر في دوري أبطال أسيا اليوم

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا اليوم الخميس 23 فبراير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام على أرضية ملعب «ستاد الجنوب» في مدينة الوكرة بدولة قطر.

وتنطلق مباراة الهلال وفولاد خوزستان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال أسيا بث مباشر

يحتضن استاد الجنوب في مدينة الوكرة بقطر مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني، في الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة.

الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة تقام بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الريان القطري، قبل أن يفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بنتيجة 3-1.

أما فولاد خوزستان، فقد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 في صدارة المجموعة الثالثة، حيث حصد 12 نقطة، وتمكن في ثمن النهائي من الفوز على الفيصلي السعودي بهدف نظيف.

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا اليوم الخميس 23 فبراير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام على أرضية ملعب «ستاد الجنوب» في مدينة الوكرة بدولة قطر.

وتنطلق مباراة الهلال وفولاد خوزستان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.