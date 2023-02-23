مشاهدة مباراة الهلال وفولاد اليوم بث مباشر

بث مباشر الهلال اليوم كورة لايف، مشاهدة مباراة الهلال وفولاد اليوم بث مباشر قناة ssc sport يتطلع الكثيرون لمشاهدة مباراة الهلال وفولاد اليوم، على الهواء مباشرة، حيث وعد فولاد خوزستان بأداء آخر ملتزم وجريء عندما يواجه الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 (غرب) على ملعب الجنوب. في الوكرة يوم الخميس.

وتأهل فولاد الإيراني إلى ربع النهائي بفوزه 1-0 على الفيصلي السعودي فيما تأهل حامل اللقب الهلال للفوز 3-1 على شباب الأهلي دبي الإماراتي رغم عدم تسديده بقوة كاملة.

وسيقوم فولاد بتدريب مدرب جديد بعد استقالة جواد نيكونام مع حميد رضا رجبي لتوجيه الفريق. أود أن أشكر Nekoman لأنه كان معنا منذ أربع سنوات. وبوجوده في موقع المسؤولية، يعد فولاد أحد أفضل أربعة فرق في غرب آسيا.

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أعلم أن قلب جواد معنا. إنه مدرب محترف وبسبب هذه الحقيقة فإن توقعاته هي أيضًا احترافية. كنا نأمل أن يكون المدرب الرئيسي للمباراة القادمة. حميد رضا، بعد أن قال ذلك، قال إن حميد رضا واثق من أن فولاد سيكون جاهزًا للدور ربع النهائي.

مباراة الهلال اليوم صعبة للغاية بالنسبة لنا لأنها ضد أفضل فريق في تاريخ آسيا، حامل اللقب وصيف كأس العالم للأندية FIFA.

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"ومع ذلك، لم نتعرض لأي خسائر في دوري أبطال آسيا (هذا الموسم) ويجب أن يعلم كل فريق أنه عندما تلعب فولاد، ستخوض مباراة صعبة.

"أود أن أشكر لاعبي فريقي لأنهم حافظوا على تركيزهم وهم مصممون حقًا على أن يكونوا في أفضل حالاتهم في ربع النهائي."

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وكان مدرب الهلال رامون دياز قد صرح بعد دور الـ16 بأنه لم يكن راضيا بشكل مفرط عن أداء فريقه أمام شباب الأهلي، حيث قال الأرجنتيني إن الأمر قد تمت معالجته.

نحن نتفهم أنه يتعين علينا اللعب بقوة وكفاءة أكبر، خاصة في خط الوسط. وافق اللاعبون ولديهم دافع كبير لدور ربع النهائي.

يمكن لفريق الهلال، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا في أربع سنوات، أن يتوقع اختبارًا قاسيًا من فولاد، لكن دياز قال إن بطل الدوري السعودي للمحترفين لن يغير أسلوبه.

“في المباراة الأخيرة، كان الفريق فعالًا للغاية في تسجيل الأهداف رغم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا.

“فولاد قوي جدا وسيضغط. لاعبوهم يتحدون بشكل جيد ويتمتعون بالحيوية ولكن هدفنا سيكون اللعب على مستوانا، ولن نغير نهجنا وسينصب تركيزنا على تكتيكاتنا وكيف يمكننا التحكم في اللعبة.”

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

يعلق حسن العيدروس وخليل البلوشي وعيسى الحربين وفارس عوض على مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا عبر القنوات المذكورة.