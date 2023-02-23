مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال وفولاد يلا لايف بث مباشر في دوري ابطال اسيا | الأسطورة ماتش الهلال

يحل فريق الهلال السعودي ضيفا على نظيره فريق فولاد الإيراني، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجنوب، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

موعد مباراة فولاد ضد الهلال

تقام مباراة الهلال السعودي وفلاد الإيراني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع على قناة SSC1 HD.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال أسيا بث مباشر يلا شوت

يخوض الهلال السعودي بقيادة راموان دياز مباراة اليوم بروح عالية، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-0، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى إنجاز الفريق في مونديال الأندية باحتلاله المركز الثاني خلف ريال مدريد.

التقى الهلال السعودي وفلاد الإيراني من قبل في مباراتين في دوري أبطال آسيا، حيث تمكن الزعيم من الفوز بمباراة، فيما خيم التعادل على مباراة بينهما، فيما لم يفز الفريق الإيراني قط.

وأحرز الهلال السعودي هدفين في مرمى فولاد الإيراني خلال المباراتين اللتين جمعتا الفريقين فيما لم يتمكن فولاد الإيراني من التسجيل في شباك المتصدر.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال أسيا كورة لايف

الدحيل يستضيف الشباب

كما سيزور منتخب الشباب السعودي نظيره القطري الدحيل، الساعة 5:00 مساء اليوم، على استاد الثمامة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يقدم الشباب أداءً رائعًا هذا الموسم بقيادة مورينو مدرب الفريق سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا، لذا سيعمل الفريق على تحقيق النصر والتأهل لنصف نهائي البطولة.