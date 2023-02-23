مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان اليوم الخميس في دوري ابطال اسيا HD | Al Hilal مباشر يبحث الكثير من على عشاق دوري ابطال اسيا، عن مشاهدة مباراة الهلال وفولاد، اليوم والتي مقرر لها في ربع النهائي، من دوري أبطال آسيا، حيث نوفر لكم من خلال موقعنا بشكل حصريب ث مباشر Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وفولاد بث مباشر يلا شوت دوري أبطال آسيا.

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان اليوم الخميس في دوري ابطال اسيا HD | Al Hilal مباشر

مباراة الهلال وفولاد الإيراني؛ تقام الخميس مواجهة قوية في ربع نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم، لحساب الدور الربع نهائي (دور الثمانية) بين فريقي الهلال السعودي ونظيره فولاد خوزستان الإيراني والتشكيل المتوقع لفريق نادي الهلال اليوم.تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وفولاد خوزستان على استاد الجنوب في قطر، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وكان حامل اللقب “الهلال” قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي، و3 للاستقلال الإيراني، ثم فاز في دور الـ16 على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1.

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان اليوم الخميس في دوري ابطال اسيا HD | Al Hilal مباشر

من جانبه، تصدر فولاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي دبي الإماراتي، و5 للغرافة القطري، و4 آهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على الفيصلي السعودي بهدفٍ دون رد.

ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من التشامبيونزليج الآسيوي 2022 خلال العام الجاري، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الاوروبية.

وتقام الأدور الإقصائية للمسابقة كدورة مجمعة من مباراة واحدة في قطر، وتقام مواجهات نصف النهائي يوم الأحد المقبل، لمعرفة المتأهل إلى النهائي لملاقاة بطل منطقة غرب آسيا فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابًا في 29 أبريل، وإيابًا على أرض أوراوا في 6 مايو.

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان اليوم الخميس في دوري ابطال اسيا HD | Al Hilal مباشر

وينقل بث مباشر الهلال وفولاد اليوم، على قناة دبي الرياضية اسيا HD 1 بصوت المعلق الإماراتي “فارس عوض”، وقناة بي إن سبورتس AFC HD بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”.

كما يمكنكم متابعة اللقاء على قناة الكأس القطري HD 5 بصوت المعلق “خالد الحدي”، وقناة SSC EXTRA HD 1 بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”، بالاضافة لمنصة ميركاتو داي اخبار الرياضة الاسيوية.

يلتقي فريق نادي الهلال السعودي امام نظيره نادي فولاد الإيراني لدوري كأس أبطال آسيا لكرة القدم، جولة الربع النهائي أو الدور الثامن، حيث عبر المدرب الفني لنادي الهلال السعودي رامون دياز، عن قوة المنافس الذي ستجمع بـين حامل اللقب فولاد خوزستان الإيراني، موضحًا المستوى الذي سيقدم بها النادي مباراته الحالية، اليوم الخميس 23/2/2023، وعن مواعيدها وفق خط جرينتش مع مراعاة /الفرق بين الأوقات في كل البلدان، إليك أهم 6 دول تعرضها، كما يلي:

الرباط- تونس: السابعة مساءً.

القاهرة: الثامنة مساءً.

مكة المكرمة: التاسعة مساءً.

سلطنة عمان- دبي: العاشرة مساءً أي بفارق ساعتين عن مدينة العاصمة المصرية.