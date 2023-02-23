يلا كورة: مشاهدة مباراة الهلال وفولاد يلا لايف بث مباشر Al Hilal vs Foolad

365 مشاهدة مباراة الهلال وفولاد يلا لايف بث مباشر Al Hilal vs Foolad، الهلال يحدد موعدًا مع فولاد خوزستان على ملعب الجنوب في قطر، في مباراة ستقام في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

ونجح الهلال حامل اللقب في تحقيق هذا الدور بفوزه على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 3-1 على ملعب الجنوب أيضا، وذلك بعد أيام قليلة من احتلاله المركز الثاني في مونديال الأندية 2023. التي أقيمت على التراب المغربي.

يأمل المدرب الأرجنتيني رامون دياز في تأمين اللقب الثاني على التوالي للهلال، خاصة وأن المستويات التي ظهر فيها "الموج الأزرق" مؤخرًا تجعله من أقوى الفرق على الإطلاق في القارة الصفراء الغربية.

لكن مهمة النادي السعودي لن تكون سهلة، حيث أثبت فولاد خوزستان قوته في مباراة الفيصلي السعودي في دور الـ16 وقبلها في دور المجموعات، ويعتبر من أقوى الفرق الإيرانية على الساحة. مما يعني أن الهلال سيبذل قصارى جهده للعبور إلى نصف النهائي.

الفائز في قمة الهلال وفولاد خوزستان سينتظر الفائز من المباراة الأخرى القادمة بين الشباب السعودي والدحيل القطري في الدور نصف النهائي لتحديد من سيواجه الياباني أوراوا ريدز في النهائي. المباراة التي ستقام بنظام الذهاب والإياب في أواخر أبريل والأسبوع الأول من مايو.

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متى موعد مباراة الهلال القادمة ضد فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستقبل ملعب الجنوب المونديالي مباراة الهلال أمام فولاد خوزستان الإيراني مساء الخميس الموافق 23 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية ربع النهائي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

يمكن متابعة مباراة الهلال وفولاد خوزستان من خلال قناة SSC وذلك داخل السعودية فقط.

أما في دولة الإمارات، ستأتي المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية المخصصة لنقل فاعليات دوري أبطال آسيا.

بقية دول القارة الصفراء وخارجها، ستكون المباراة متاحة للجماهير من خلال الاشتراك في قنوات "بي إن سبورتس" أو عبر قناة الكأس الرياضية القطرية الخامسة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN Sports AFC HD 1

ALkass five

SSC1 HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2022؟

تتعدد وسائل متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وفولاد خوزستان أيضًا، حيث يكمن متابعة اللقاء في السعودية، من خلال تطبيق "شاهد VIP"، أما في الإمارات، فيأتي عبر تطبيق Starzplay.

بالنسبة لبقية الدول داخل وخارج آسيا، ستكون مباراة ربع النهائي متاحة عبر تطبيق "تود" التابع لبي إن سبورتس، وكذلك خدمة بي إن كونكت الشهيرة.

من معلق مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا 2022؟

عبر قناة SSC، سيتواجد المعلق عبدالله الغامدي معلقًا على مجريات مباراة الهلال وفولاد خوزستان، أما على قناة الكأس القطرية، فسيتولى خالد الغامدي هذه المهمة.

وبالنسبة لمهمة التعليق على بي إن سبورتس، فقد أُعلن عن إسناد هذا الأمر لحسن العيدروس.

تشكيل الهلال المتوقع أمام فولاد خوزستان

سيواصل المدرب رامون دياز الاعتماد بصورة أساسية على طريقة 4-2-3-1 التي خاض بها مباراة شباب الأهلي الأخيرة، ولكن يبقى موقف أندريه كاريلو وإذا ما سيشارك أساسيًا أو سيجلس على مقاعد البدلاء، محل تساؤلات كثيرة.

لا تغيير في خط الدفاع بتواجد جانج هيون سو وعلي البليهي، كما سيكون محمد كنو قائدًا لمنتصف الميدان ويعاونه لوسيانو فييتو وناصر الدوسري، خلف سالم الدوسري وموسى ماريجا، فيما سيكون أوديون إيجالو مهاجمًا صريحًا كما جرت العادة دومًا.

التشكيل المتوقع للهلال أمام فولاد خوزستان

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانغ هيون سو - علي البليهي - خليفة الدوسري

خط الوسط: لوسيانو فييتو – محمد كنو – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – أوديون إيجالو – موسى ماريجا

تاريخ مواجهات الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

لن تكون مواجهة الهلال وفولاد خوزستان هي الأولى من نوعها، حيث سبق وأن التقيا مسبقًا في دوري أبطال آسيا.

وقع الفريقان في نفس المجموعة بنسخة 2015، وانتهت مباراة الذهاب بينهما في استاد تخيتي بإيران، بالتعادل السلبي دون أهداف، ثم فاز الهلال في الإياب على ملعب الملك فهد، بهدفين نظيفين حملا توقيع ناصر الشمراني وياسر الشهراني.

تاريخ مواجهات الهلال وفولاد خوزسان