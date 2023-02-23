مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم.. Abu Dhabi Sports Asia 1 Al Hilal vs Foolad Khuzestan سيلتقي قائد فريق الهلال السعودي مع خصمه فريق فولاد خوزستان الإيراني، في مباراة كرة قدم عملاقة وقوية يتوقعها عشاق الجولة الساحرة، وهي مباراة مقررة أن تقام على أرض الملعب. على ملعب وملعب "الجنوب" مساء اليوم الخميس 23 فبراير في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم كرة القدم الحالي 2023.

سيكون موعد مباراة الهلال السعودي ضد الإيراني فولاد خوزستان، اليوم الخميس 23 فبراير، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023، فرصة التأهل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال السعودي اليوم ضد فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

فريق الهلال يواجه نظيره فولاد خوزستان، ويسعى البطل إلى تحقيق نصر يضعه في نصف النهائي في المرحلة قبل الأخيرة من حملة الحفاظ على اللقب.

وتغلب الزعيم على فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-1 في النهائي، فيما تقدم المنتخب الإيراني على حساب الفيصلي السعودي بهدف نظيف.

وتصدر الهلال مجموعته برصيد 13 نقطة وفاز فولاد بالمركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان

يلعب نادي الهلال السعودي اليوم الخميس أمام فولاد خوزستان الإيراني في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بملعب الجنوب في قطر.

وكان أزرق الرياض تغلب في ثمن النهائي بنتيجة 3-1 على شباب الأهلي دبي الإماراتي بينما انتصر فولاذ الإيراني بهدف دون رد أمام الفيصلي السعودي.

ويعد أزرق الرياض هو حامل لقب دوري أبطال آسيا ويستهدف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الحفاظ على اللقب للمرة الثانية تواليًا.

ويدخل الهلال اللقاء في قطر بروح معنوية مرتفعة بعدما حل في المركز الثاني بكأس العالم للأندية عقب الخسارة أمام العملاق ريال مدريد بنتيجة 5-3.

موعد مباراة الهلال السعودي وفولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا

تقام المباراة مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وفولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا

تنقل المباراة عبر قنوات Alkass Five HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1 وقناة beIN Sports AFC HD.

يأتي موعد مباراة الهلال السعودي اليوم ضد فولاد خوزستان في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس “AFC” اتش دي والكأس 5 القطرية والرياضية السعودية (SSC 1) وأبو ظبي الرياضية الآسيوية 1.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان

يبحث عدد كبير من عاشق نادي الهلال عن القنوات التي ستنقل مباراة الهلال امام فولاد خوزستان مجانا، اذ اعلنت مجموعة من القنوات عن نقلها للمباريات وذلك في اطار منافسات دور ربع النهائي من ابطال اسيا، ويمكنك ان تشاهد المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، كما يتم نقل المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، تضم قائمة القنوات التي ستنقل المباراة كل من:

قناة ssc 1hd.

قناة الكاس القطرية 5 hd.

قناة ابو ظبي الرياضية asia 1.

قناة bein sports AFC HD.

تردد القنوات الناقلة للمباراة

يمكنك ان تشاهد مباراة الهلال في دوري ابطال اسيا من خلال اضافة تردد القنوات السابقة على الريسيفر، وتبث القنوات على الترددات التالية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات:

التردد: 12418.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية ASIA 1 على النايل سات:

التردد: 12091.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة قناة bein sports AFC HD على سهيل سات:

التردد: 11013.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة الكاس القطرية 5 HD على النايل سات:

التردد: 11919.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

خطوات ضبط تردد القناة

يمكنك ان تقوم بضبط تردد القناة من خلال اتباع خطوات بسيطة:

اختر من الريموت القائمة وانتقل إلى الاعدادات.

حدد من اضافة تردد الهوائي.

حدد القمر الصناعي الذي تبحث به.

قم باضافة التردد والاستقطاب.

ابحث عن الترددات الخاصة بالقناة.

موعد مباراة الهلال وفولاد

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية امام فريق فولاد الايراني، حيث يتواجه الفريقان على استاد الجنوب، ويمكنك ان تشاهد المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، كما يتم عرض المباراة على مجموعة من القنوات من بينها SSC SPORTS 1 HD.

تردد قناة الكاس القطرية alkass على النايل سات

يمكنك ان تشاهد مباراة الهلال امام فريق فولاد الايراني في مواجهات ربع نهائي كاس العالم من خلال ضبط تردد قناة الكاس على النايل سات وفق التالي: