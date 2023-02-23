يلا شوت.. رابط بث مباشر مباراة الهلال وفولاد في دوري أبطال آسيا.. Yalla shoot

يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره الإيراني، فولاد خوستان، اليوم الخميس، على استاد الوكرة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف قطر مباريات خروج المغلوب لمنطقة غرب آسيا، مع نظام تجميع مباراة واحدة.

تأهل الهلال حامل اللقب بعد فوز مستحق على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 بنتيجة 3-1، فيما تأهل فولاد الإيراني بعد تغلبه على السعودي. -فيصلي عقبة بصعوبة بنتيجة 1-0.

موعد مباراة فولاد خوستان الإيراني ضد الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

من المقرر، أن تقام المباراة بين فولاد والهلال، اليوم، الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء، بتوقيت السعودية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خورستان بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة فولاد ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

Dubai Sports Asia 1 HD | بتعليق: راشد عبد الرحمن

beIN Sports AFC HD | بتعليق: حسن العيدروس

SSC1 HD | بتعليق: عبد الله الغامدي

Alkass Five HD | بتعليق: خالد الحدي

Abu Dhabi Sports Asia 1 | بتعليق: فارس عوض

ملعب مباراة فولاد والهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تلعب المباراة بين الهلال وفولاد على ملعب الجنوب - الوكرة في قطر.

ومن المقرر، أن يلتقي الفائز من نصف النهائي بأوروا الياباني المتأهل من شرق القارة وذلك في النهائي الذي سيلعب على مباراتين يومي 29 أبريل و6 مايو 2023