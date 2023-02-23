مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم Dubai Sports Asia 1 HD يبحث عدد كبير من الجماهير في الفترة الماضية عن مباريات دوري ابطال اسيا حيث تقام مجموعة من المباريات في الفترة الحالية، ويمكنك ان تشاهد مباراة الهلال امام فولاد خوزستان الايراني على عدد كبير من القنوات التي تنقل المباراة، والتي تقوم بتوفير المباريات من خلال الترددات المفتوحة على الاقمار الصناعية المختلفة، حيث تنطلق مباريات دوري ابطال اسيا غدا بمباراتين من بينهم مواجه الهلال السعودي والتي تقام على استاد الجنوب في منافسات ربع النهائي. يلتقى الزعيم فريق الهلال السعودي مع خصمه فريق فولاد خوزستان الإيراني بلقاء كروي عملاقة وقوي يرتقبه عشاق الساحرة المستديرة، مباراة من المقرر أن تقام على أرضية ملعب وستاد ” الجنوب ” مساء اليوم الخميس 23 فبراير، وذلك فى أطار منافسات دور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم الكروي الحالي 2023.

يتم عرض فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، ويقدم لكم موقع يلا شوت خدمة مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم الخميس 23 – 2 – 2023 ضمن الدور ربع نهائي.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم Dubai Sports Asia 1 HD

موعد مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان في تمام الساعة:

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم:

تُنقل هذه المباراة الحصرية والقوية عبر شبكة قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم Dubai Sports Asia 1 HD

يدخل نادي الهلال السعودي هذه المباراة بكل قوة ومعنويات عالية بعد تخطيه فريق شباب أهلي دبي بجولته السابقة بدور الـ 16 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل أن يفوز على خصمه الإيراني وتحقيق أنتصار يجعله يصل النصف نهائي لملاقاة من يفوز بمباراة الشباب والدحيل.

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم Dubai Sports Asia 1 HD

بينما الإيراني يدرك صعوبة وقوة من أمامه لكنه يستعد ويسعى ليخطف تذكرة العبور للمرحلة القادمة والمنافسة بشكل أقرب على بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام فولاد خوزستان

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: خليفة الدوسري – علي البليهي – جانج هيون سو – سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو – ناصر الدوسري – سالم الدوسري

خط الهجوم: لوسيانو فييتو – إيجالو – موسى ماريجا.

موعد مباراة الهلال السعودي وفولاد خوزستان

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الخميس 8 مساء بتوقيت القاهرة،9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وفولاد خوزستان

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات الكأس 3 بتعليق خالد الحدي.